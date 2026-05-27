「どんだけサプライズをしてくれるの?!」目黒蓮、CMオフショット公開！ 「涙がでるくらいカッコいい」
Snow Manの目黒蓮さんは5月26日、自身のInstagramを更新。CM撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】白T姿の目黒蓮
ファンからは「一時帰国なのにどれだけお仕事してくれたんだろう」「あの忙しい最中に？」「どんだけサプライズをしてくれるの?!」や「涙がでるくらいカッコいい」「めっちゃ爽やか」「世の中から白のTシャツが無くなるかもしれません」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】白T姿の目黒蓮
「一時帰国なのにどれだけお仕事してくれたんだろう」目黒さんは「もうすぐ夏です！！ CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」とつづり、8枚の写真を投稿。キリンビール「晴れ風」のCM撮影のオフショットです。白いTシャツとジーンズを着用した目黒さんの爽やかな魅力を存分に感じることができます。
CM動画も公開中キリンビールの公式YouTubeチャンネルは25日、投稿を更新。「晴れ風 好評の便り篇」のCM動画を公開しました。白いTシャツ姿の目黒さんも登場するので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)