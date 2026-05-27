「心配してます」市川團十郎、娘との手つなぎショット公開＆娘は修学旅行へ「もう半分大人ですから」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月26日、自身のInstagramを更新。娘との手つなぎショットを公開しました。
【写真】市川團十郎＆娘の手つなぎ姿
続けて「もう半分大人ですから、そんなに心配する事ないんですが、心配してます、笑」と、修学旅行へ向かう娘への愛情あふれる親心を素直に明かしました。
ファンからは、「いくつになっても心配ですよね」「私ならついていきたい」「たくさん楽しんできてくれるといいですね」「仲良し〜」「それだけ、愛せる存在が居ると言うのは、とても幸せなことですね」「木洩れびの陰影がとても良い素晴らしい写真」「心配な気持ち、無茶苦茶分かります」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】市川團十郎＆娘の手つなぎ姿
「心配な気持ち、無茶苦茶分かります」團十郎さんは「今日から麗禾は学校の行事でお出かけ」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の麗禾さんとの散歩の様子です。1枚目は2人が手をつないだ手元をアップで切り取った温かい姿となっています。2枚目は木漏れ日の中を並んで歩く親子の影の美しいツーショットです。
ファンからは、「いくつになっても心配ですよね」「私ならついていきたい」「たくさん楽しんできてくれるといいですね」「仲良し〜」「それだけ、愛せる存在が居ると言うのは、とても幸せなことですね」「木洩れびの陰影がとても良い素晴らしい写真」「心配な気持ち、無茶苦茶分かります」との声が寄せられています。
息子との手つなぎショットも22日には「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います」と、息子の勸玄さんとの手つなぎショットを公開していた團十郎さん。コメントでは、「まだ手を繋いでくれるのね」「素敵な一瞬」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)