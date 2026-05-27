カバヤ食品は、同社の主力製品「タフグミ」ブランドから、ブランド史上初の“ザクザク”食感を実現した「タフグミ クールクランチ」を、6月9日に全国のコンビニエンスストア、7月7日に全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等で期間限定発売する。

昨年度の「タフグミ」ブランド年間売上高は、同社の製品ブランドとして初めて100億円を突破したことに加え、同ブランドの主力製品「タフグミ」は、3年連続でグミ市場単品売上金額No.1（インテージ SRI＋グミ市場累計販売金額 単品ランキング（2023年4月〜2026年3月））の称号を獲得した。

これは“噛むほどウマい、この弾力。”という新しいブランドコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”を多くの消費者に支持してもらい、成長を続ける日本のグミ市場において「タフグミ」ブランドが確固たるポジションを築くことができている証しだと考えている。

その「タフグミ」ブランドのさらなる成長を期して発売する「タフグミ クールクランチ」は、「タフグミ」が持つ高弾力はそのままに、噛んだ瞬間に“ザクッ”と響く快感食感を楽しめる”ザクザクサワーパウダー”でコーティングされた新しい「タフグミ」とのこと。グミの食感に強いこだわりを持つカバヤが届ける新食感は、「タフグミ」愛好家はもちろん、まだ「タフグミ」を食べたことが無いグミ好きも虜になる唯一無二の噛みごこちに仕上げている。

同社は、様々な食感や成分、形態の「タフグミ」ブランドの製品展開を通じて、グミの楽しみ方や喫食機会を拡大し、グミ市場に新たな価値を創出するとともに、市場拡大に貢献する。

「タフグミ クールクランチ」は、高弾力、食べ応えのある大粒、刺激的なサワーパウダーに加え、どこから噛んでも同じ弾力が感じられるキューブ型が特長の「タフグミ」を“ザクザクサワーパウダー”でコーティングした。「タフグミ」の高弾力食感に“ザクッ”と響く食感を掛け合わせた、唯一無二の快感食感になっている。パインフレーバーとピーチフレーバーの甘酸っぱさがやみつきになる2種アソートとのこと。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア：6月9日（火）

スーパーマーケット・ドラッグストア等：7月7日（火）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp