ロッテは、6月22日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ 梨」を発売する。「ゴクッと心みずみずしい！」をキャッチコピーに、暑い夏にピッタリな、ポジティブでみずみずしい美味しさを提供したいという想いで開発した。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉・裏ごし果肉を含む梨果汁・果肉を10％使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。「クーリッシュ」史上初となる梨フレーバーで、「キモティィィ〜！」夏のひとときをぜひ過ごしてほしい考え。



「クーリッシュ 梨」

商品特長は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる。梨の味わいをしっかり楽しめるようすりおろし果肉・裏ごし果肉を含む梨果汁・果肉を10％使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。なお、「クーリッシュ」はアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わる。



左から：「クーリッシュ バニラ」、「クーリッシュ ベルギーチョコレート」

通年販売中の「クーリッシュ バニラ」、「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を6月下旬から夏季限定品質で順次リニューアル発売する。夏季限定でアイスの中の“微細氷”サイズを大きくし、比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がアップした、暑い夏にこそ飲みたくなる「クーリッシュ」となっている。パッケージは夏らしさ満開の4デザインが登場。夏にぴったりの冷涼感とシャリッとした食感とともに、夏の情緒もぜひ楽しんでほしいという。

「クーリッシュ バニラ」、「クーリッシュ ベルギーチョコレート」は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる。夏季限定で微細氷を大きくし、微細氷の比率も高めることで、シャリッとした食感と冷たさが高まり、後味スッキリに楽しめる。夏らしさを演出する夏季限定の4種のデザインとなっている。

［小売価格］各194円（税込）

［発売日］

クーリッシュ 梨：6月22日（月）

クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞：6月下旬から順次

クーリッシュ ベルギーチョコレート＜夏季限定＞：6月下旬から順次

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp