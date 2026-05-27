木村佳乃＆浅田真央、華やかな純白衣装で登場 互いの第一印象を語り合う
俳優の木村佳乃、プロフィギュアスケーターの浅田真央が27日、都内で行われたライフスタイルブランド『アルソア』のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。
【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央
2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております」と話した。
2023年の『アルソア』のイベントで2人は初対面。木村は「真央さんのことは10代から応援しておりましたので。この日、お会いできることになって、緊張してうれしかった。サインとか一緒に記念写真も撮ってもらった。家族に自慢しました」と照れ笑い。「実際にお会いした真央さんはお優しい。リンクの上は戦いの場で、ものすごいオーラで迫力があるんですけど」と印象を語っていた。浅田も「ずっとテレビで拝見していたので。初めて会った感じが全然しなかった。すごくおきれいなので、とても緊張した」とファーストインプレッションを明かしつつ「いつも優しくお話してくださる。撮影でも本当に明るい太陽のような美しさ。私も楽しく撮影できています」と互いに語り合っていた。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージとともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。
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2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております」と話した。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージとともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。