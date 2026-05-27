ロイヤルパークホテルは、7月1日〜7月31日の期間限定で、1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」において「サマーフルーツアフタヌーンティー〜7月 シャインマスカットと桃のアフタヌーンティー〜」を提供する。

6月に続き“サマーフルーツ”をテーマに、ジューシーなシャインマスカットと、白桃、黄桃、ペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）などさまざまな桃の味わいを楽しめるアフタヌーンティーが7月限定で登場。上段には、フルーツバスケットをかかえた子犬のチョコレート細工をはじめ、白桃と黄桃を使った軽やかなショートケーキ、チーズの酸味とマスカットの爽やかさが広がるパンナコッタを用意する。中段には、シャインマスカットを贅沢に巻き込んだロールケーキ、桃とアールグレイが香るサブレ、白桃とペッシュ・ド・ヴィーニュのモザイク羹、ホワイトチョコクリームで仕上げたシャインマスカットのタルトなど、甘みと酸味のバランスを楽しめるスイーツが並ぶ。





下段には、炙りトウモロコシとベーコンを合わせたフランや、トマトの旨みを閉じ込めたケークサレにズッキーニのフォンダンを重ねたセイボリー、レモンとセロリのカペッリーニなど、夏らしい軽やかな味わいが揃う。また、レモンソルトのフライドポテト、桃とジャスミンティーが香るスコーン、冷製で仕上げた野菜のポタージュなど、バリエーション豊かな品々も別皿で用意。「ピーチメルバティー」や「マスカットシャンパーニュティー」など、夏の午後を彩るフレーバードティーとともに、果実の香りと涼やかな味わいが広がるサマーフルーツアフタヌーンティーをぜひ賞味してほしい考え。

［「サマーフルーツアフタヌーンティー〜7月 シャインマスカットと桃のアフタヌーンティー〜」概要］

期間：7月1日（水）〜7月31日（金）

時間：11:00〜17:00

店舗：1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：一人 9000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp