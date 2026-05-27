Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、「合算アルバム」1位 “ソロ”今年度最高を記録【オリコンランキング】
Ryosuke Yamadaの最新アルバム『Are You Red.Y?』が、27日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位を獲得した。
【動画】Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、紹介ムービー
前作『RED』（2025年4月28日付）の週間11.8万PT（117,864PT）を超え、自己最高週間ポイント11.9万PT（119,430PT）を更新。ソロアーティスト今年度最高も記録した。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠を達成した。なお「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
続く2位には、4人組ガールズグループ・IS:SUEの1stアルバム『QUARTET』が週間3.8万PT（38,026PT）でランクイン。自身初の合算アルバムTOP3入りを記録した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞
【動画】Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、紹介ムービー
前作『RED』（2025年4月28日付）の週間11.8万PT（117,864PT）を超え、自己最高週間ポイント11.9万PT（119,430PT）を更新。ソロアーティスト今年度最高も記録した。
続く2位には、4人組ガールズグループ・IS:SUEの1stアルバム『QUARTET』が週間3.8万PT（38,026PT）でランクイン。自身初の合算アルバムTOP3入りを記録した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞