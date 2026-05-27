「ホワイトソックス３−５ツインズ」（２６日、シカゴ）

ホワイトソックスは延長戦の末に敗れて勝率５割に逆戻り。２点を追う八回に村上宗隆内野手が２戦連発となる１９号２ランを放ち、直前にはメジャーに昇格したばかり西田陸浮内野手が左前打でチャンスメーク。日本人コンビの同点劇に本拠地は熱狂に包まれたが、勝ち越すことはできなかった。

２点を追う八回だった。先頭として第３打席に入った西田。難敵のツインズ・ライアンが投じたカウント１ストライクからの２球目、内角高めのスイーパーを執念で左前に落とした。

初回以来となる先頭打者の出塁で反撃の機運が高まると、１死後、村上が右翼席にたたき込んだ。ホームベースでは西田が腰を９０度に曲げて深々と村上にお辞儀。そして歓喜のタッチをかわした。スタンドも大興奮で熱狂に包まれた。

日本人コンビが演出した同点劇で勢いに乗ったチームは延長戦に持ち込み、十回には西田が鮮やかなバックホームを決めて勝ち越しを阻止。ゲームの流れはサヨナラ勝ちへと向かうはずだった。

しかしその裏、村上は１死一、三塁から痛烈な一ゴロを放つも野手の正面。ライナーと勘違いした一塁走者がベースへ戻ってしまい、痛恨の併殺打となった。十一回に勝ち越しとなる走者一掃の３点タイムリーを浴びて勝ち越しを許したホワイトソックス。マイドロスのタイムリーで反撃するも届かなかった。

それでも前日のメジャーデビュー戦でも補殺＆初安打を放ち、この日も価値ある働きを見せた西田。それに応えるかのような村上の２戦連発１９号アーチ。２夜連続となる日本人コンビの活躍。３年連続１００敗超から驚異的な巻き返しのシーズンを送っているホワイトソックスをけん引していく。