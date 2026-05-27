【KFC「原神」コラボ第2弾】 販売期間：6月10日～6月30日 価格 原神コラボパックA：1,410円 原神コラボパックB：1,080円

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、HoYoverseのオープンワールドRPG「原神」とコラボレーションした「原神コラボパック」をKFCネットオーダー限定で6月10日より販売する。期間は6月30日まで。

ケンタッキーフライドチキンと「原神」のコラボ第2弾が開催決定。今回のコラボパックは「アルハイゼン」と「カーヴェ」をデザインした「限定デザインディナーBOX」で提供するほか、ゲーム内アイテムがもらえるコードがプレゼントされる。

さらに合計100名にオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催。また今回のコラボを記念して、5月27日14時よりKFCネットオーダーアプリにて「原神」のゲームアイテムコードが配布される。

【コラボパック】

「原神コラボパックA」オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード（価格：1,410円）

「原神コラボパックB」オリジナルチキン1ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード（価格：1,080円）

限定デザインディナーBOX

【ゲーム内アイテム】

「原神コラボパックA」でもらえるゲーム内アイテム

「原神コラボパックB」でもらえるゲーム内アイテム

KFCネットオーダーアプリで配布されるゲーム内アイテム

【キャンペーン】

合計100名に当たる限定デザインタペストリー

(C)COGNOSPHERE

(C) KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN LTD.

