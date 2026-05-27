東京ドーム公演控えるIVE、新AL『LUCID DREAM』リリース！日本オリジナル曲3曲を収録

IVEが、新日本アルバム『LUCID DREAM』をリリースし、グローバルな活躍を続けている。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、IVEは5月27日に各種音楽配信サイトを通じて日本4thミニアルバム『LUCID DREAM』をリリースした。

【写真】ウォニョン、約14億円の豪邸公開！“高級インテリア”の数々…

新アルバムには、同名タイトル曲『LUCID DREAM』をはじめ、先行公開曲『Fashion』『JIGSAW』など、日本オリジナル楽曲3曲を収録。さらに、昨年韓国で大ヒットを記録した3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』から、ダブルタイトル曲『REBEL HEART』『ATTITUDE』、収録曲『Thank U』の日本語バージョンも加わり、全6曲が収録されている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

タイトル曲『LUCID DREAM』は、“夢”を単なる現実逃避の手段ではなく、自分自身と向き合い感情に素直になれる主体的な空間として描いた楽曲だ。IVEならではの希望に満ちたエネルギーと高揚感あふれるメロディが調和し、新たな魅力を放っている。

音源公開に先立って公開されたMVは、“蝶”を夢のメタファーとして活用。幻想的かつ洗練された映像美と、非現実的な要素に日常空間を融合させた演出で、IVE独自の感性を完成させたとの評価を受けている。

IVEはこれまで日本でも確かな人気を築いてきた。昨年リリースした3rdアルバム『Be Alright』では、Billboard JAPAN「Top Albums Sales」で1位を獲得。また、『After LIKE』は累計ストリーミング再生2億回を突破するなど、高い人気を証明している。

さらに、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への出演をはじめ、人気音楽番組やバラエティ番組への継続的な出演を通じて日本での知名度をさらに高めてきた。

なお、IVEは現在2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を開催中。最近行われた京セラドーム大阪公演を盛況のうちに終え、6月には東京ドーム公演も控えており、今回の新譜リリースと相まって、さらなるグローバルシナジーを生み出すことが期待されている。

（記事提供＝OSEN）