【PRONTO(プロント)】すいかジュースやレモンスカッシュなど…夏らしいドリンク&冷製パスタ発売

飲食チェーン『PRONTO(プロント)』は、「すいかジュース」や「ライチと柚子のゼリーソーダ」、冷製パスタなど5品を、2026年6月9日から9月28日までの期間限定で販売する。販売時間帯は、カフェタイム(サカバタイム除く)のみ。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

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◆すいかジュース

R550円〜、L693円〜、XL781円〜、ギガサイズ935円〜

2018年から毎年好評のドリンク。甘みの強い「黒美人すいか」を100%使用し、食材本来の風味･色･栄養素をできる限り損なわない方法で仕上げた。砂糖不使用で、まるですいかを丸かじりしているかのようなみずみずしい味わい今年は、Rサイズの約2.5倍の容量を誇るギガサイズが新登場する。

◆ライチと柚子のゼリーソーダ

R605円〜、L748円〜

淡いブルーから深いブルーへ広がるグラデーションの中に、徳島県産･木頭柚子(きとうゆず)ジュレの鮮やかな黄色を合わせた。ライチの風味をベースに、グレープフルーツのほのかな苦みがやさしく重なる味わい。

◆丸ごとレモンスカッシュ

R550円〜、L638円〜

プロントオリジナルの“レモンを皮ごとすりおろしたレモンピューレ”を使用したスカッシュ。ほろ苦く爽やかなレモンと炭酸の爽快感を堪能できる。

◆冷製 タコと長芋のさっぱりおろし和風

1,078円〜

タコと長芋、オクラをたっぷりのせた、細麺の冷製パスタ。さまざまな具材の食感を楽しみながら、出汁の効いた和風のソースと大根おろしでさっぱりと食べられる。

◆冷製 小海老のバジルトマトソース

1,078円〜

スペインで夏に食べられる冷たいスープ「ガスパチョ」をイメージした、細麺の冷製パスタ。さっぱりしながらも奥深い味わいの特製完熟トマトソースや酸味のあるトマトのジュレ、豊かな風味のバジルソースで味の変化も楽しめる。