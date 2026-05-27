◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目は、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。死球で出塁となると、本拠地からは大ブーイングが起きた。トレーナーが駆けつけて状態を確認し、プレーは続行。直後には暴投で１点を加えると、パヘスの２点適時二塁打では、大谷は二塁から激走で本塁に生還した。

メジャー通算７００打点には残り「２」、３００本塁打までは残り「１２」。相手先発左腕フリーランドとは、通算１１打数７安打２本塁打、５打点、打率６割３分６厘と好相性だった。初回の１打席目は二塁ライナーに倒れると、３回の２打席目は一ゴロに倒れていた。

前日の本拠地・ロッキーズ２戦目は、３打数１安打１打点１四球。１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は激走で併殺崩れを勝ち取ると、続くベッツの犠飛、フリーマンの適時二塁打で逆転に成功。チームの３連勝に貢献し、ロバーツ監督も「大きなハッスルプレーだった。彼が全力疾走して一塁で併殺を阻止したのが大きかった。あれでイニングが続いた。もしあれが併殺になっていたら、間違いなくリードは奪えていなかった。本当に大きなプレーだ」と絶賛していた。

大谷は翌２７日（同２８日）に登板を予定しており、リアル二刀流で出場する見込みとなっていたが、５回に迎えた４打席目に代打ラッシングが送られて、途中交代となった。