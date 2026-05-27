あいのり・桃、注文住宅完成！新居での家族記念ショット公開
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、オフィシャルブログを更新。約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の 引き渡しが完了したことを報告した。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルーム、玄関などをこだわりぬいた新居を随時公開し、注目を集めている桃。
この日、「【注文住宅】ついに…家の引き渡し、完了…！！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、「まだ引っ越してないけど… 」と切り出し、「先日、無事、 家の引き渡しが終了しました」と報告。家族でレッドカーペットの上に立ち、大きな鍵や花束を手に笑顔を見せる家族ショットや「おめでとうございます」のかけ声とともにテープカットをする様子の動画を公開し、「レッドカーペットの上でテープカット！！笑」「積水さんのサービスすごい！！！」と感激した様子でつづった。
さらに、営業担当者やインテリアコーディネーターから、フィンランドのデザインブランド「IITTALA（イッタラ）」のプレートが贈られたといい、「私たち家族のことを考えて選んでくださったことが、もう、とても嬉しいね…」と感謝を述べ、「私の好みとかだいぶ把握してくれてるとおもうから…（散々打ち合わせ重ねてきたからね。笑）」と長期間にわたる打ち合わせを振り返った。
引き渡し当日には、これまで家づくりに携わった関係者たちも集結したという。「みなさん急がしいのに…本当にありがたいね…」と感謝しつつ、約２年前に住宅展示場で積水ハウスと出会い、魅了されたことなどをつづった自身の過去のブログとともに回顧。
その後も複数のハウスメーカーを見学したものの、「やっぱり積水ハウスさんのサポートが最高だったので、積水ハウスさんにお願いすることに決めました」と決断理由を説明。 「もーーーーそっからひたすら打ち合わせの日々！ 毎回ほんっっとに楽しかった…！！！！！」「ひどく優柔不断な私に、なんでこんなに親身になって一緒に悩んでくれるの？って 不思議になるくらい、一緒に悩んでくれてアイディアを出して頂いて…感謝感謝の日々でした…」と家づくりへの思い入れを吐露。
最後は「そして、無事、最高な家が完成しました…」とつづり、「完成を記念して、昨日はさっさーに来てもらって、写真をたくさん撮ってもらいました」と、ウェディングフォトなども 撮影してもらったことがあるというカメラマン“さっさー”が撮影した、吹き抜けの大空間リビングや大きな窓から自然光が差し込む開放感あふれる内装、木目を基調としたスタイリッシュな キッチンなど、こだわりの詰まった新居や広々としたリビングに並んだ椅子に家族４人が並び笑顔あふれる記念ショットや思い思いに過ごす自然体のショットなどを公開。「めちゃくちゃ 良い写真をたくさん撮ってもらったので…また載せるねーーーーー」「みんなも２年間、ずっと完成まで追い続けてくれて、ありがとうーーーー」と感謝の言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「完成おめでとうございます」「とっても素敵なお家」「見ているだけでワクワク」「洞窟ハウスのルームツアー楽しみ」「可愛い素敵すぎ」「めちゃ大豪邸！」「引っ越しが楽しみですね♪」「めっちゃいい家族」「やさしい光の射し込む、素敵なリビング」「素敵なお家と共に末永く仲良し幸せなファミリーで居てね！！」「注文住宅、憧れる〜！」 「あそびいきたい！」「経済力すごい！！惚れる！！」「幸せな家族」「ずーーーと見てきたから感無量」「テープカットゴージャスすぎる」「夢のような豪邸」などの声が相次いでいる。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルーム、玄関などをこだわりぬいた新居を随時公開し、注目を集めている桃。
さらに、営業担当者やインテリアコーディネーターから、フィンランドのデザインブランド「IITTALA（イッタラ）」のプレートが贈られたといい、「私たち家族のことを考えて選んでくださったことが、もう、とても嬉しいね…」と感謝を述べ、「私の好みとかだいぶ把握してくれてるとおもうから…（散々打ち合わせ重ねてきたからね。笑）」と長期間にわたる打ち合わせを振り返った。
引き渡し当日には、これまで家づくりに携わった関係者たちも集結したという。「みなさん急がしいのに…本当にありがたいね…」と感謝しつつ、約２年前に住宅展示場で積水ハウスと出会い、魅了されたことなどをつづった自身の過去のブログとともに回顧。
その後も複数のハウスメーカーを見学したものの、「やっぱり積水ハウスさんのサポートが最高だったので、積水ハウスさんにお願いすることに決めました」と決断理由を説明。 「もーーーーそっからひたすら打ち合わせの日々！ 毎回ほんっっとに楽しかった…！！！！！」「ひどく優柔不断な私に、なんでこんなに親身になって一緒に悩んでくれるの？って 不思議になるくらい、一緒に悩んでくれてアイディアを出して頂いて…感謝感謝の日々でした…」と家づくりへの思い入れを吐露。
最後は「そして、無事、最高な家が完成しました…」とつづり、「完成を記念して、昨日はさっさーに来てもらって、写真をたくさん撮ってもらいました」と、ウェディングフォトなども 撮影してもらったことがあるというカメラマン“さっさー”が撮影した、吹き抜けの大空間リビングや大きな窓から自然光が差し込む開放感あふれる内装、木目を基調としたスタイリッシュな キッチンなど、こだわりの詰まった新居や広々としたリビングに並んだ椅子に家族４人が並び笑顔あふれる記念ショットや思い思いに過ごす自然体のショットなどを公開。「めちゃくちゃ 良い写真をたくさん撮ってもらったので…また載せるねーーーーー」「みんなも２年間、ずっと完成まで追い続けてくれて、ありがとうーーーー」と感謝の言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「完成おめでとうございます」「とっても素敵なお家」「見ているだけでワクワク」「洞窟ハウスのルームツアー楽しみ」「可愛い素敵すぎ」「めちゃ大豪邸！」「引っ越しが楽しみですね♪」「めっちゃいい家族」「やさしい光の射し込む、素敵なリビング」「素敵なお家と共に末永く仲良し幸せなファミリーで居てね！！」「注文住宅、憧れる〜！」 「あそびいきたい！」「経済力すごい！！惚れる！！」「幸せな家族」「ずーーーと見てきたから感無量」「テープカットゴージャスすぎる」「夢のような豪邸」などの声が相次いでいる。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。