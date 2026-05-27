「北野武映画で大寝坊」「NHKに出たら勘当がなかったことに」…俳優・モロ師岡が語る壮絶な下積み時代と「悪役のたまらない面白さ」

ドラマや映画を観ていると、刑事もの、医療もの、家族の物語――ジャンルをまたぎ活躍する俳優たちの存在に気づく。主役ではないが、いなければ画面が締まらない。「名バイプレイヤー」と呼ばれる存在だ。その芸の深さは、決して一朝一夕に生まれたものではなく、長い下積みと努力の上に積み上げられている。

学校でも会社でも、「主役」になれる人間はどれだけいるだろう。何者かになりたいという希望と、何物にもなれないかもしれないという焦り――誰もがそんな葛藤を抱えている。名バイプレイヤーたちの言葉は、そんな私たちに学びと希望を与えてくれる。連載「主役じゃなくちゃ、ダメですか」では、彼らに下積み時代や人生訓について語ってもらった。

モロ師岡（もろ・もろおか）／1959年生まれ、千葉県出身。専修大学在学中に劇団「現代」に入りコメディアンとしても活動。'96年、映画『キッズ・リターン』で東京スポーツ映画大賞助演男優賞を受賞。『ラヂオの時間』『古畑任三郎』『白い巨塔』『下町ロケット』など出演作多数。

嘘から始まった役者人生

モロ師岡と申します。芝居や一人コントをしています。役者になったきっかけは、とっさについた嘘でした。大学で少林寺拳法部のしつこい勧誘から逃れたくて、「演劇研究会に入った」と言ってしまった。本当かどうか彼らに見張られてしまい、仕方なく劇研に出入りするようになったのですが、発声練習ひとつ満足にできず呆れられました。

見返してやろうと新劇の研究生になったものの、ここでも「お前の芝居は嘘くさい。セットにも触るな」って言われちゃって。まあ当然ですよね。だから、一度は役者は無理だと思いました。大学を休学して料理人やボクサーになろうとした時期もありました。

でも、負けず嫌いが性分で、どうしても役者として見返したかった。そんな時に大学の仲間に誘われて、コントを始めたら、これがまた面白くてね。そのうちに六本木のショーパブを任されて、コントをやりながら店を回していました。でも周りは卒業と同時に就職し、取り残されてしまった。途方に暮れていると、先輩芸人に「ストリップ劇場で腕を磨け」と言われ、劇場で住み込み生活を始めました。

そこでの生活はひどいもので、ギャラは１ステージ500円。365日休みなし。朝から夜まで劇場で掃除や雑用をこなし、ストリップの合間にコントをする。だけど、お客は女の裸が目当てだから誰も見ないし、笑わない。仕事が終わると先輩のお酒に付き合い、朝方にやっと解放される。親には勘当され、夢も希望もない、逃げ出したくなる日々でした。

それでも、あの場所は人生のるつぼでしたね。芸人や踊り子の生きざまだけでなく、人間の醜さ、欲深さまですべてを目の当たりにしました。実際にみんな楽屋では裸で、お尻に囲まれて仕事してましたし（笑）。堕落していく芸人もいたけど、テレビでも活躍するコント山口君と竹田君がネタ作りに打ち込む姿は学ぶものがありました。踏みとどまれたのは、「自分もいつかテレビに出たい」という気持ちがあったからだと思います。

主役もやりたいけど悪役も面白い

そして劇場でコントを見たテレビ局ディレクターの目に留まり、'90年頃からバラエティー番組に出演するようになりました。NHKでコントしたのを偶然見た親父が大喜びして、勘当もなかったことに。ドラマにも少しずつ出演するようになり、最初は死体とか犯人、そのうち刑事をやるようになって。「脇役の出世だ」って、妻と笑っていました。

転機は'96年公開の北野武監督の映画『キッズ・リターン』でした。撮影初日、川崎集合だったのに、池袋のアパートで目が覚めた時はすでに集合時間を過ぎていた。事前に「中年ボクサー役」と書かれた紙しかもらってないし、どうせエキストラだろうから、もういいやって諦めかけていた。でも、妻から「タクシーで行けば間に合うかもしれないよ」と1万円を渡され、家を飛び出しました。すると渋滞にはまっていたロケバスに追いつき、ロケ地に先に着くことができた。まさかのセリフまでもらえた。うれしくて、仲間と飲みまくって、翌日もまた遅刻しそうになったけど（笑）。

振り返ると、それまでの芝居は“形”だけだったように思います。こう動いて、こうセリフを言えばいいみたいな。でも、この現場は違った。台本はないし、結末も知らされていない。演出を聞いても「家に帰って何食べるか考えながらしゃべればいい」と言われる。最初は戸惑ったけど、芝居ってこういうものかもしれないと思えた。この作品がなかったら今の自分はないです。

役者って面白いもので、正解がない。主役もやってみたいけど、脇もいい。僕にとって、脇役の花形は何といっても悪役。悪い奴の演技をひとつとっても、ニヤッと笑うのがいいか、無表情がいいのか。結局はお客さんがどう感じるかがすべて。それに、悪役は悪いことをする理由が色々あって奥が深い。それを掘り下げるのが、たまらなく面白いです。ただ最近は、悪役をやりすぎて、『どうせモロ師岡が犯人だろう』って観ている人に決めつけられるようになってしまったのは難儀ですが（笑）。

コントをやり始めたのは役者になるためですが、今では芝居と両輪で続けています。毎朝5時に起きて稽古をする。67歳、まだまだ下積み俳優です。

撮影／西粼進也

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「週刊現代」2026年5月11日号より

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