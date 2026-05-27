ClariS、新体制初ツアーで激変「本当にClariS？」“最強ロック曲”に驚きと反響
ClariS史上最も熱く激しいロックチューンとして話題を集めている、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマ「Revive」。ミュージックビデオでは、レザー衣装に身を包んだメンバーがド派手なアクションを繰り広げている。また、シングル「Revive」には、ライブでしか聴けなかった「Trigger」と「Radiant」を初CD収録。楽曲に込めた3人の思いとは？ さらに「Revive」（よみがえる／復活）にちなみ、3人が”復活してほしいもの”についても聞いた。
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ーー「Revive」に対するファンの反応をどう受け止めていますか？
クララ：最初にアーティストビジュアルが公開された時は、「本当にClariS？」という反応が多かったです。でも、4月に開催した新体制初のツアー『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』東京公演で「Revive」を初披露して、ミュージックビデオも公開してからは、皆さんが楽しんでくださっている声がたくさん届いて。ここまで振り切って良かったなって思いました。
エリー：以前のClariSとは違った表現にもどんどんチャレンジして、新たな自分たちを開拓していくことも、ClariS第三章の見どころだと思っています。こういう一面も、私たちの新たな魅力として受け止めてもらえたらうれしいです。
アンナ：どんなジャンルにも染まれる振り幅の広さを持っているのが、第三章のClariSの魅力です。その第一歩として、起爆剤になる曲になりました！
ーー最初に曲を聴いた時は、やはり驚きましたか？
クララ：はい。最初は「ロックっぽい曲もやってみたい！」という軽い気持ちだったんですけど、蓋を開けてみたら想像をはるかに超える、カッコ良くて激しい楽曲だったので、本当に驚きました。でも、「頑張ってちゃんとカッコ良くしたいよね」と話し合って、それぞれでカッコ良さを研究しながら取り組みました。
ーーそれぞれの歌い方も印象的で、エリーさんの”がなり”は迫力がありました。
エリー：ありがとうございます。サウンドに負けない声を出すために、ボイストレーナーの先生に相談して、3キロの重りを抱えながら、中腰の体勢で2時間歌うという特訓をしました。重心が下になるので、芯のあるドシッとした声になるんです。終わった時は子鹿のようにプルプルでした（笑）。
ーー”がなり声”はどうやって？
エリー：気合いです（笑）。
ーーアンナさんは巻き舌の歌い方が印象的でした。
アンナ：巻き舌は、レコーディング本番でいろいろなディレクションをしていただいて、さまざまな歌い方にチャレンジした中の一つです。特に練習したわけではないのですが、やってみたらできた、という感じで。
クララ：二人が”がなり”や巻き舌でこの楽曲に色を付けてくれたので、私は二人を後ろで支えるような重さを心がけました。いつもは頭の上に響かせることを意識するのですが、それを胸やお腹のほうに下げるイメージで歌っていて。あとは”エッジボイス”と言って、喉に引っ掛けるようなイメージでザラッとした質感を出せるよう、意識して歌いました。
ーーMVもすごく作り込まれていて、見応えがありました。
クララ：ガイコツマイクも、マイクスタンドを使ったパフォーマンスも初めてだったので、最初はすごく苦労しました。頭を振り乱して踊るとか、今までやったことのない動きにもたくさん挑戦しました。きっと誰の中にも、ヤンチャだったり普段は外に現れなかったりする一面や、内に秘めた葛藤、激しい部分があると思うのですが、それが外に出た瞬間を表現できたんじゃないかなと思います。
エリー：練習の時はマイクスタンドを上手く扱えなくて、ぶつけちゃったり、アワアワしたりしましたけど、本番までには仲良くなれました！
ーーそんなエリーさんは、不敵な笑みもカッコ良かったです。
エリー：ありがとうございます。監督さんが「もっと悪そうにお願いします！」「今の表情、悪そうで良かったね！」など、すごく盛り上げてくださったおかげです。
ーーアンナさんはハイキックが迫力ありました。
アンナ：何回蹴ったんだろう？っていうくらい、たくさん蹴りました。あとは、それぞれのリップシーンも見どころです。あのウィッグとレザー衣装を身に付けるだけで、出てくる表現がこんなにも違うのかと、すごく面白かったです。自分の中に新しい自分が生まれたみたいな、そういう感覚はみんなあったと思います。
クララ：初めてのことばかりだったから、きっとみんなおうちでも練習してきたと思うんですけど、あの姿にならないと出てこない表情があって。衣装を着たら、自然とあの表情やパフォーマンスになっていました。
ーー楽曲も歌い方もパフォーマンスもこれだけロックだと、ロックフェスへの参戦も期待したくなります。
アンナ：出られたらカッコいいよね！
クララ：お客さんに声を出していただけるパートもたくさんあるし、生バンドで歌いたい！
エリー：”つよつよ”なセットリストが組めそう！
ーーカップリングには「Trigger」と「Radiant」を収録しています。「Trigger」もロック調ですね。
クララ：「Trigger」は1年3カ月前、メンバーが3人になって初めて制作したオリジナルソングです。タイトルには”引き金”や”きっかけ”という意味があって、実際にたくさんのきっかけを私たちにくれた曲です。
エリー：1月の『リスアニ！LIVE 2025』で「Trigger」を初披露して、皆さんから「すごくいい」という声をたくさんいただきました。その声があったからこそ、今回の「Revive」にも挑戦しようという気持ちになれました。そういう意味でも、”きっかけ”の曲になっています。
アンナ：今まではライブ限定曲という感じで、ライブでしか聴けない曲だったんです。これでいつでも聴いてもらえるようになるのが、すごくうれしいです。
ーー「Radiant」の作詞はクララさん。以前はClariS名義で書いていたので、単独作詞はこれが初めてですね。
クララ：そうなんです。15年経って初めてです。作曲はClariSバンドとしてライブでも演奏してくださっている黒須克彦さん、編曲は今回の「Revive」や代表曲「ALIVE」の作詞・作曲・編曲を手がけてくださっている重永亮介さんです。その隣に「作詞：Clara」と私の名前が並んでいることが、何度見ても信じられなくて、不思議な気持ちです。
パチンコ・パチスロ『リコリス・リコイル』搭載曲で、『リコリコ』のキャラクターの気持ちを純粋に書いたつもりだったのですが、「Trigger」と同時期の制作だったこともあって、今読み返すと、その時の自分の感情や決意表明のような思いも感じられて。改めて、ここから頑張っていこうという気持ちになれます。
ーーカップリングの2曲が初披露されたのが、4月のツアー『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』でした。ツアーを振り返って、いかがでしたか？
エリー：ワンマンライブを作るのって、こんなに大変なのか！と思いました。でも、その分、皆さんからたくさんのご褒美をいただきました。笑顔や歓声、コールだったり。クララちゃんから「幸せな空間だよ」と聞いてはいたけど、想像以上のアットホームさでした。
アンナ：ワンマンライブでMCをするのが初めてだったので、すごく緊張しました。自分たちの思いをしっかりお伝えしたいと思って、赤裸々に話させていただいたのですが、皆さん拍手をしてくださって。本来はこちらがお礼を言うはずなのに、「ありがとう」と言ってくださって。感極まって、ステージ上でボロボロ泣いてしまいました。
クララ：1年3カ月かけて3人で積み重ねてきたものを、しっかり発揮できた場だったなと思います。皆さんが一緒に盛り上がってくださって、「これからもついていくよ」と言っていただけた。その言葉が何よりの宝物になりました。
ーーエリーさん、アンナさんは、ワンマンライブはもちろん、ツアーも初めてだったんですよね。
アンナ：はい。東京と大阪だけだったのですが、同じ日本で同じセットリストなのに、場所が違うだけで盛り上がり方や楽しみ方がこんなに変わるんだって。ツアーってこんなに楽しいものなんだ！って思いました。
エリー：大阪公演が終わって、3人で「もう1回やりたいね」って話しました。大阪ではご当地のものもたくさん食べました。とん平焼きとか。
アンナ：とん平焼きは食べてないよ。
エリー：オムそばだ！ あと、お好み焼きとかたこ焼きとか。
クララ：オムそばが最初に出てくるのがエリーちゃんらしい（笑）。でも、二人のタフさには驚かされるばかりで。二人の勢いとパワーに、私もすごく刺激を受けました。
ーーそして7月に東京、9月に愛知と大阪で『ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜』が開催されます。
クララ：「一夏灯祭」は「いっかとうさい」と読むのですが、私たちが考えた造語です。今年の夏の思い出を皆さんと灯して、お祭りみたいに楽しくて素敵な一夜を作れたらと思っています。今回は3カ所で、二人と愛知に行くのは初めてなので楽しみです！
エリー：4月の『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』は、私たちの名刺代わりのような、「初めまして！ シーズン3です！」みたいなライブでした（笑）。今回は「お祭り」というコンセプトで、皆さんと楽しい夏祭りを作りたいです！
アンナ：コンセプトとの化学反応で、また違った一面を楽しんでいただけたらと思います。ドカンと大きな花火を打ち上げたいです！
ーー最後に「Revive」というタイトルにちなんで、今はなくなってしまったけど復活してほしいものを教えてください。
エリー：私は駄菓子で育ったようなものなんですけど（笑）、「さくらんぼの詩」と同じシリーズの「クリームソーダ」という飴ちゃんが大好きでした。メロン味の飴の中にクリーム味のパウダーが入っていて、すごく美味しかったんです。販売終了してしまって食べられないので、復活を願っています。
クララ：私が音楽に触れるようになった頃、CDとMDも聴けるラジカセを買ってもらって、よくMDで音楽を聴いていました。当時は自分の好きな曲を1曲ずつMDに落として、自分だけのプレイリストを作る作業がすごく楽しくて。久しぶりにMDで音楽を聴いてみたいです。
アンナ：私は学校の給食です。なくなったわけではないけど、大人になったのでもう食べられないし、給食でしか食べられないものもたくさんあったので。個人的には揚げパンと瓶牛乳が好きで、あのセットは給食ならではの美味しさでした。
エリー：そんなアンナちゃんに朗報！ 大人でも給食が食べられるお店があるよ。
アンナ：そうなの!? 今度みんなで給食をReviveしに行こう！
ーー「Revive」に対するファンの反応をどう受け止めていますか？
クララ：最初にアーティストビジュアルが公開された時は、「本当にClariS？」という反応が多かったです。でも、4月に開催した新体制初のツアー『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』東京公演で「Revive」を初披露して、ミュージックビデオも公開してからは、皆さんが楽しんでくださっている声がたくさん届いて。ここまで振り切って良かったなって思いました。
エリー：以前のClariSとは違った表現にもどんどんチャレンジして、新たな自分たちを開拓していくことも、ClariS第三章の見どころだと思っています。こういう一面も、私たちの新たな魅力として受け止めてもらえたらうれしいです。
アンナ：どんなジャンルにも染まれる振り幅の広さを持っているのが、第三章のClariSの魅力です。その第一歩として、起爆剤になる曲になりました！
ーー最初に曲を聴いた時は、やはり驚きましたか？
クララ：はい。最初は「ロックっぽい曲もやってみたい！」という軽い気持ちだったんですけど、蓋を開けてみたら想像をはるかに超える、カッコ良くて激しい楽曲だったので、本当に驚きました。でも、「頑張ってちゃんとカッコ良くしたいよね」と話し合って、それぞれでカッコ良さを研究しながら取り組みました。
ーーそれぞれの歌い方も印象的で、エリーさんの”がなり”は迫力がありました。
エリー：ありがとうございます。サウンドに負けない声を出すために、ボイストレーナーの先生に相談して、3キロの重りを抱えながら、中腰の体勢で2時間歌うという特訓をしました。重心が下になるので、芯のあるドシッとした声になるんです。終わった時は子鹿のようにプルプルでした（笑）。
ーー”がなり声”はどうやって？
エリー：気合いです（笑）。
ーーアンナさんは巻き舌の歌い方が印象的でした。
アンナ：巻き舌は、レコーディング本番でいろいろなディレクションをしていただいて、さまざまな歌い方にチャレンジした中の一つです。特に練習したわけではないのですが、やってみたらできた、という感じで。
クララ：二人が”がなり”や巻き舌でこの楽曲に色を付けてくれたので、私は二人を後ろで支えるような重さを心がけました。いつもは頭の上に響かせることを意識するのですが、それを胸やお腹のほうに下げるイメージで歌っていて。あとは”エッジボイス”と言って、喉に引っ掛けるようなイメージでザラッとした質感を出せるよう、意識して歌いました。
ーーMVもすごく作り込まれていて、見応えがありました。
クララ：ガイコツマイクも、マイクスタンドを使ったパフォーマンスも初めてだったので、最初はすごく苦労しました。頭を振り乱して踊るとか、今までやったことのない動きにもたくさん挑戦しました。きっと誰の中にも、ヤンチャだったり普段は外に現れなかったりする一面や、内に秘めた葛藤、激しい部分があると思うのですが、それが外に出た瞬間を表現できたんじゃないかなと思います。
エリー：練習の時はマイクスタンドを上手く扱えなくて、ぶつけちゃったり、アワアワしたりしましたけど、本番までには仲良くなれました！
ーーそんなエリーさんは、不敵な笑みもカッコ良かったです。
エリー：ありがとうございます。監督さんが「もっと悪そうにお願いします！」「今の表情、悪そうで良かったね！」など、すごく盛り上げてくださったおかげです。
ーーアンナさんはハイキックが迫力ありました。
アンナ：何回蹴ったんだろう？っていうくらい、たくさん蹴りました。あとは、それぞれのリップシーンも見どころです。あのウィッグとレザー衣装を身に付けるだけで、出てくる表現がこんなにも違うのかと、すごく面白かったです。自分の中に新しい自分が生まれたみたいな、そういう感覚はみんなあったと思います。
クララ：初めてのことばかりだったから、きっとみんなおうちでも練習してきたと思うんですけど、あの姿にならないと出てこない表情があって。衣装を着たら、自然とあの表情やパフォーマンスになっていました。
ーー楽曲も歌い方もパフォーマンスもこれだけロックだと、ロックフェスへの参戦も期待したくなります。
アンナ：出られたらカッコいいよね！
クララ：お客さんに声を出していただけるパートもたくさんあるし、生バンドで歌いたい！
エリー：”つよつよ”なセットリストが組めそう！
ーーカップリングには「Trigger」と「Radiant」を収録しています。「Trigger」もロック調ですね。
クララ：「Trigger」は1年3カ月前、メンバーが3人になって初めて制作したオリジナルソングです。タイトルには”引き金”や”きっかけ”という意味があって、実際にたくさんのきっかけを私たちにくれた曲です。
エリー：1月の『リスアニ！LIVE 2025』で「Trigger」を初披露して、皆さんから「すごくいい」という声をたくさんいただきました。その声があったからこそ、今回の「Revive」にも挑戦しようという気持ちになれました。そういう意味でも、”きっかけ”の曲になっています。
アンナ：今まではライブ限定曲という感じで、ライブでしか聴けない曲だったんです。これでいつでも聴いてもらえるようになるのが、すごくうれしいです。
ーー「Radiant」の作詞はクララさん。以前はClariS名義で書いていたので、単独作詞はこれが初めてですね。
クララ：そうなんです。15年経って初めてです。作曲はClariSバンドとしてライブでも演奏してくださっている黒須克彦さん、編曲は今回の「Revive」や代表曲「ALIVE」の作詞・作曲・編曲を手がけてくださっている重永亮介さんです。その隣に「作詞：Clara」と私の名前が並んでいることが、何度見ても信じられなくて、不思議な気持ちです。
パチンコ・パチスロ『リコリス・リコイル』搭載曲で、『リコリコ』のキャラクターの気持ちを純粋に書いたつもりだったのですが、「Trigger」と同時期の制作だったこともあって、今読み返すと、その時の自分の感情や決意表明のような思いも感じられて。改めて、ここから頑張っていこうという気持ちになれます。
ーーカップリングの2曲が初披露されたのが、4月のツアー『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』でした。ツアーを振り返って、いかがでしたか？
エリー：ワンマンライブを作るのって、こんなに大変なのか！と思いました。でも、その分、皆さんからたくさんのご褒美をいただきました。笑顔や歓声、コールだったり。クララちゃんから「幸せな空間だよ」と聞いてはいたけど、想像以上のアットホームさでした。
アンナ：ワンマンライブでMCをするのが初めてだったので、すごく緊張しました。自分たちの思いをしっかりお伝えしたいと思って、赤裸々に話させていただいたのですが、皆さん拍手をしてくださって。本来はこちらがお礼を言うはずなのに、「ありがとう」と言ってくださって。感極まって、ステージ上でボロボロ泣いてしまいました。
クララ：1年3カ月かけて3人で積み重ねてきたものを、しっかり発揮できた場だったなと思います。皆さんが一緒に盛り上がってくださって、「これからもついていくよ」と言っていただけた。その言葉が何よりの宝物になりました。
ーーエリーさん、アンナさんは、ワンマンライブはもちろん、ツアーも初めてだったんですよね。
アンナ：はい。東京と大阪だけだったのですが、同じ日本で同じセットリストなのに、場所が違うだけで盛り上がり方や楽しみ方がこんなに変わるんだって。ツアーってこんなに楽しいものなんだ！って思いました。
エリー：大阪公演が終わって、3人で「もう1回やりたいね」って話しました。大阪ではご当地のものもたくさん食べました。とん平焼きとか。
アンナ：とん平焼きは食べてないよ。
エリー：オムそばだ！ あと、お好み焼きとかたこ焼きとか。
クララ：オムそばが最初に出てくるのがエリーちゃんらしい（笑）。でも、二人のタフさには驚かされるばかりで。二人の勢いとパワーに、私もすごく刺激を受けました。
ーーそして7月に東京、9月に愛知と大阪で『ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜』が開催されます。
クララ：「一夏灯祭」は「いっかとうさい」と読むのですが、私たちが考えた造語です。今年の夏の思い出を皆さんと灯して、お祭りみたいに楽しくて素敵な一夜を作れたらと思っています。今回は3カ所で、二人と愛知に行くのは初めてなので楽しみです！
エリー：4月の『ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜』は、私たちの名刺代わりのような、「初めまして！ シーズン3です！」みたいなライブでした（笑）。今回は「お祭り」というコンセプトで、皆さんと楽しい夏祭りを作りたいです！
アンナ：コンセプトとの化学反応で、また違った一面を楽しんでいただけたらと思います。ドカンと大きな花火を打ち上げたいです！
ーー最後に「Revive」というタイトルにちなんで、今はなくなってしまったけど復活してほしいものを教えてください。
エリー：私は駄菓子で育ったようなものなんですけど（笑）、「さくらんぼの詩」と同じシリーズの「クリームソーダ」という飴ちゃんが大好きでした。メロン味の飴の中にクリーム味のパウダーが入っていて、すごく美味しかったんです。販売終了してしまって食べられないので、復活を願っています。
クララ：私が音楽に触れるようになった頃、CDとMDも聴けるラジカセを買ってもらって、よくMDで音楽を聴いていました。当時は自分の好きな曲を1曲ずつMDに落として、自分だけのプレイリストを作る作業がすごく楽しくて。久しぶりにMDで音楽を聴いてみたいです。
アンナ：私は学校の給食です。なくなったわけではないけど、大人になったのでもう食べられないし、給食でしか食べられないものもたくさんあったので。個人的には揚げパンと瓶牛乳が好きで、あのセットは給食ならではの美味しさでした。
エリー：そんなアンナちゃんに朗報！ 大人でも給食が食べられるお店があるよ。
アンナ：そうなの!? 今度みんなで給食をReviveしに行こう！
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