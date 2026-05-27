“パンチくん”で話題・市川市動植物園、サル山侵入事件から1週間 “現在の姿”を公開「嬉しい」「大きくなりましたね」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が26日、公式Xを更新。17日に発生したサル山への侵入事件から1週間、現在のサル山の近況を明かした。
【写真】「パンチをさがせ」サル山侵入事件後から1週間、市川市動植物園が公開した“現在の様子”
投稿では「唐突ですが…今日のサル山から #パンチをさがせ」とつづり、のどかなサル山の写真を公開。続けて「侵入事件そして安全対策の実施から1週間。サル達は平穏に過ごせているようです」と報告し、事件後もサルたちがいつも通りの日常を取り戻している様子を伝えている。
また、最後には「観覧や撮影が大変なことは承知しております。もちろん現在の姿が理想形とは思っていません。安全性と視認性の両立を目指して改善を続けます」と締めくくり、今後もより良い環境づくりに向けて改善を重ねていく姿勢を強調した。
投稿には「安心しました」「パンチくんやサル山の子達見れて嬉しかったです」「きゃぁぁーありがとうございます。嬉しい」「パンチ君みっけ 大きくなりましたね」などの反響が集まっている。
【写真】「パンチをさがせ」サル山侵入事件後から1週間、市川市動植物園が公開した“現在の様子”
投稿では「唐突ですが…今日のサル山から #パンチをさがせ」とつづり、のどかなサル山の写真を公開。続けて「侵入事件そして安全対策の実施から1週間。サル達は平穏に過ごせているようです」と報告し、事件後もサルたちがいつも通りの日常を取り戻している様子を伝えている。
投稿には「安心しました」「パンチくんやサル山の子達見れて嬉しかったです」「きゃぁぁーありがとうございます。嬉しい」「パンチ君みっけ 大きくなりましたね」などの反響が集まっている。