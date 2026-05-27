＜27日（水）の天気＞

梅雨前線の影響で、午前中は鹿児島県南部〜種子島・屋久島地方に発達した雨雲がかかっています。朝には鹿児島県南大隅町佐多で1時間に73ミリの非常に激しい雨を観測しました。

雨雲はゆっくりとした動きで、夕方にかけて再び奄美地方に南下する予想です。

鹿児島県（奄美地方を含む）では夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。局地的に雷を伴って非常に激しい雨が数時間降り続く危険性がありますので、土砂災害などに警戒してください。

また、前線周辺の湿った空気が流れ込んでいる西日本は広く雨が降り、四国では激しく降るおそれがあります。夜にかけて東海でも降り出すところがあるでしょう。

関東や北陸、北日本では雲が多いながらも日差しが届いていますが、次第に雲が厚みを増していきそうです。夜遅くにはにわか雨の降るところがあるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

くもりや雨でも気温が高く、蒸し暑くなるでしょう。

札幌 24℃（-1）

仙台 25℃（＋1）

新潟 31℃（＋5）

東京 27℃（±0）

名古屋 29℃（±0）

大阪 28℃（-3）

鳥取 27℃（-5）

高知 24℃（-3）

福岡 27℃（-5）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

28日（木）も雲が多く、日本海側を中心に雨が降る見込みです。29日（金）は天気が回復、6月1日（月）にかけて晴れる日が続きそうです。気温は各地で30℃前後と真夏の陽気になるでしょう。

沖縄では週末は日差しがありますが、週明けにかけて台風6号が近づく予想です。梅雨前線と台風が重なると、危険な大雨になるおそれがあります。最新の台風情報に注意してください。

■北日本・東日本

28日（木）は広く雨で、北日本や北陸で強まる見込みです。29日（金）にかけて北海道東部で警報級の大雨になるおそれがあります。

日本海側でも雨が残りヒンヤリする一方で、関東や東海では天気が回復。東京では最高気温31℃と今年1番の暑さになりそうです。週末から週明けにかけては広く晴れて、真夏の暑さになるでしょう。週明けは札幌でも28℃まで気温が上がる予想です。