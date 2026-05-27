「e-POWER」では味わえない「V6」ならではの魅力とは

クローズドコースではありながらも、いよいよ試乗インプレッションなども公開されるようになり、登場までのカウントダウンが秒読み段階となってきた日産の新型「エルグランド」。

現状では今夏の発売とアナウンスされており、およそ16年振りのフルモデルチェンジとなるワケですが、コアな日産ファンからしてみると、長らく米国の「テン・ベスト・エンジン」にランクインしてきたV型6気筒エンジンである「VQ」型エンジンが、ついにエルグランドのラインナップから消滅することを意味しているともいえるのです。

【画像】これが希少3.5リッター“300馬力”版の「エルグランド高性能仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

エルグランドとVQエンジンとの関係は初代から始まっており、デビュー時は前身となるVG型（VG33E）を搭載していましたが、2000年8月のマイナーチェンジ時に3.5リッターの高性能な「VQ35DE」型を搭載しました。

2代目モデルでもVQ35DE型エンジンは継続採用されたほか、2004年12月には2.5リッターの「VQ25DE」型も追加し、小排気量モデルが4気筒だったライバルのトヨタ「アルファード」に対抗していたのも記憶に新しいところ。

そして駆動方式が、従来型のFR（後輪駆動）からFF（前輪駆動）レイアウトへと一新された現行型の3代目モデルにも、横置きタイプとなったVQ35DE型が搭載されました（2.5リッターモデルは直列4気筒に）。

2023年に「アルファード／ヴェルファイア」がフルモデルチェンジを実施し、4気筒エンジンのみとなったことで、エルグランドはクラス唯一のV6エンジン搭載車となったのです。

そんな現行型（3代目）エルグランドは、ラグジュアリーミニバンでありながら走行性能をかなり重視したモデルとなっており、FFレイアウトながらエンジンの搭載位置は極限まで低められ、燃料タンクも薄型化して床下へ搭載することで低重心化を実現。

足回りもアルミ製リンクを使用して軽量化を図ったフロントストラット、リヤマルチリンクサスペンション、そして制振性を高めるリバウンドスプリング内蔵のショックアブソーバーを組み合わせ、剛性を高めたステアリングコラムは、意のままのクイックで正確なハンドリングを可能としており、現代の基準で見てもかなりの動力性能を備えていました。

実際、ミニバンにそこまでの動力性能を求めるかどうかは別としても、昔スポーツカーなどに乗っていてファミリーカーに代替をしたような人にとっては魅力的であることは間違いありません。

新型に搭載される第3世代「e-POWER」は、細かなモーターなどの制御によって、より上質かつスポーティな走りを実現しているようですが、エンジンはあくまでも発電機という黒子に徹しており、現行のテイストとはずいぶんと違うものになるでしょう。

V6エンジンが奏でるサウンドは何物にも代えがたいと考える人は少なくないのではないでしょうか。

そんな現行型エルグランドですが、実はすでに一部の仕様の新規の受注はストップしており、残りも順次停止となる見込みとのこと。

そうなるとあとは販売会社が抱える在庫のみとなりますが、そこまで多くの在庫を保有する可能性は高くないでしょう。