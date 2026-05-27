（株）センタシストアカデミー（北九州市）は５月１３日、福岡地裁小倉支部から破産開始決定を受けた。破産管財人には石井衆介弁護士（北九州第一法律事務所、同市小倉北区金田２−６−４、電話０９３−５７１−４６８８）が選任された。

負債は現在調査中。



九州工業大学博士課程に在籍していた代表が、半導体を設計・開発する高度人材の育成サービスを目的に立ち上げたスタートアップ企業。最先端ツールを活用し、北九州学術研究都市を拠点として、半導体の設計から製造までのプロセスが習得可能な教育体制を整えたほか、国家戦略特区「外国人エンジニア就労促進事業」を活用した外国人エンジニアの採用に取り組んだ。技術者や学生などにサービスを提供し、５年後に１万人の人材育成を目標としていた。

だが、２０２５年１０月３１日付けでチームに参画していた取締役が辞任するなど、動向が注目されていた。



・（株）センタシストアカデミー（TSRコード:037167090、法人番号:9290801030984、北九州市若松区ひびきの１−８、設立２０２４（令和６）年１０月、資本金１００万円）

