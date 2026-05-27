「雨のため6ホールで終わりましたが…」あいにくのゴルフとなったテレ朝・安藤萌々アナ、それでも衝撃の2バーディ奪取！
テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。雨の中でのゴルフラウンドの様子を公開し、短縮ラウンドながらも充実した時間を振り返った。
【動画】安藤萌々の豪快ドロースイング
「今週もお疲れ様でした」とコメントした安藤は、「雨のため6ホールで終わりましたが…」と天候の影響でラウンドが短縮されたことを報告。それでも「△ - - ○ ○ - だったのでハッピーでした」とスコアを振り返り、6ホールの中で2つのバーディを記録したことを明かした。さらに「弟のデジカメ」と添えて、撮影秘話も紹介。投稿では、雨雲に覆われた暗い空の下、ゴルフ場に立つ安藤の姿を公開。1枚目は横向きに立つシルエットが印象的で、2枚目では顔の前でピースサインを作る様子が写されている。天候の影響もあり表情までははっきり見えないものの、雨空の下でのラウンドの雰囲気が伝わるショットとなっている。安藤は大学時代、成蹊大学ゴルフ部の主将を務めた経験を持つ実力派。限られたホール数ながらも2バーディを記録し、改めてその腕前とゴルフ愛を感じさせる投稿となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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