「アマが真似しやすいスイング」と評判！ 安田祐香のインから入れるドロー打ちを分析
ドローヒッターであり、今季優勝が期待される安田祐香。インから振り下ろす彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】上体を右に向けてインから入れる 安田祐香のドライバーショット
◇ ◇ ◇安田祐香選手は、トップからの切り返しで、上半身を右に向けたまま下ろしてくるのが特徴的です。だからこそ、本当にブレない印象があります。もし上体が開いた状態で、腕だけが真下に下りてくると、クラブは振り遅れてしまいます。しかし彼女の場合は、上半身が右を向いた状態をキープしたまま振り下ろしてきます。下半身は左サイドにしっかり出力をかけて動いているので、上半身はブレません。インサイドからヘッドを入れアッパー軌道で振ることで、安定したドローボールを打てているのでしょう。体への負担も少ないスイングに見えます。そして、もうひとつのポイントが、首の柔らかさです。これが彼女のスイングを特徴づけていると感じています。体の大部分はジュニア時代からの流れをくむオーソドックスな動きですが、首だけが切り離されているような感覚があります。首が硬いと軸ブレにつながりますが、彼女は首が柔らかいため、顔や上体が長く右を向いた状態をキープできています。また、肩のタテ回転が少ない点も特徴です。最近は女子プロでも、右ワキを縮めて側屈を入れながら打つ選手が増えています。ただ、この動きには高い柔軟性が必要になります。その点、安田選手は両肩を比較的フラットな軌道で回転させるタイプ。そのため、ケガのリスクも少なそうに見えます。年齢を重ねると、側屈動作はどうしても難しくなりますが、彼女の動きは長く続けやすいスイングだと思います。実際、両肩が回転する角度もほとんど変わりません。切り返しで右肩をグッとタテに回転させる選手もいますが、彼女にはそうした難しい動きがほとんどありません。この“真似しやすさ”こそ、アマチュアにとって参考になるポイントだと感じています。スライスに悩んでいる人は、ぜひ参考にしてほしいスイングです。■安田祐香やすだ・ゆうか／ 2000年生まれ、兵庫県出身。ジュニア時代から活躍し、キレのあるドローボールを武器に2年連続で勝利を挙げる実力者。今季も勝利に期待がかかるショットメーカー。NEC所属。■中村香織なかむら・かおり／1986年生まれ、京都府出身。2009年にツアーデビュー。15年に腰の故障でツアーを離れ、3児の子育てをしながらレッスン活動を行い、現在はEAST GOLF SCHOOLを主宰。今年はツアー復帰を目指している。◇ ◇ ◇●桑木のスイングを分析！ 関連記事「桑木志帆のフェードが曲がらない理由 右サイドでさばいてほとんどローテーションせずに振り抜く！」で詳細が分かります。
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