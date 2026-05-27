ティショットで大ダフりからのチョロ！ 飛び跳ねて悔しがる女子アナにファンは「アハハ、かわいいです」
フリーアナウンサーの神田愛花が自身のインスタグラムを更新。休日のゴルフで見せた痛恨のティショットを動画で投稿した。
【動画】大ダフりをしても明るいキャラ炸裂の神田愛花
ティアップをしているところに近寄ってきたカメラに気付くと、神田は「カモン カモン カモン ベイビー」「動画録ってよ」とAKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」の替え歌を披露&ダンシング。ここで落ち着いてアドレスに入り、素振りをすると自ら「ナイスショット」「行きま〜す！」と口にして、いざスイング。しかしクラブヘッドはボールのかなり手前にダフって、ボールはチョロ。神田は大きな笑い声を上げると、ティーイングエリアをピョンピョンと飛び跳ねていた。この動画を見たファンは「楽しそうですね〜」「アハハ、かわいいです」「いつも笑顔で大好きダヨ」「周りなんか 気にしないで楽しんだもん勝ち イェーイ」と楽しそうにコメントを寄せていた。神田は元NHKアナウンサー。現在はフリーとして明るいキャラクターを生かしバラエティ番組や情報番組で大活躍をしている。夫はお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀だ。なお次の投稿では最終ホールで放った自称「ミドル ナイスショット」も動画で公開していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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