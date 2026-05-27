金田久美子が芸能界の超大物と2ショット！ 「収録もご飯も楽しかった ありがとうございました！」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。ひとつ前の投稿ではフジテレビ「ジャンクスポーツ」に出演したことを報告したが、今回は収録後にMCの浜田雅功、番組で共演したレーシングドライバーの脇阪寿一、元プロ野球選手の星野伸之と食事を楽しむ写真を投稿した。
【写真】ビッグネームと楽しい食事写真、ひときわ顔の小さい金田久美子（全3枚）
公開した写真の1枚目は浜田との2ショット。「浜田さんに会えるといつも元気もらえます」「会う度ほんと優しいなぁって思います」と記し、楽しそうな笑みを浮かべている。さらに「昔からお世話してくれてる寿一さんといないいないばぁの星野さんも」「収録もご飯も楽しかった ありがとうございました！」と楽しかった1日を振り返っていた。ちなみに脇阪は「ミスターSUPER GT」の異名を持つレーシングドライバー。現在はチームの監督を務める一方、軽快なトークでタレントとしても活躍している。星野はオリックスや阪神で活躍した投手で、通算2000奪三振を記録。「いないいないばぁ投法」とは独特のピッチングフォームにつけられた愛称だ。投稿を見たファンからは「楽しそー!!」「くみちゃんかわよーーー」「嬉しさ顔に出てます 良かったね」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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