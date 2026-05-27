三田寛子、長男の婚礼を控え黒留袖姿を公開 義母から教わった作法や“嫁入り道具”に「素敵」「なんと美しい」と反響
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の婚礼を前にした心境とともに、紋付姿や嫁入り道具の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「品のある黒留袖」嫁入り時に贈られた訪問着をまとった三田寛子
三田は「挙式までの大安の日を幾つか迎え数々のご祝辞に胸が熱く感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、黒地の着物姿を鏡越しで撮影した写真を投稿。さらに、桜湯や祝儀袋、水引細工など婚礼にまつわる写真も披露した。
投稿では、嫁いできた当時に義母から祝い事での作法を教わった思い出を回顧。「今回初めて息子の婚礼」「緊張でお盆を持つ手が震えました」と、“花婿の母”として迎える特別な日への率直な思いを明かし、「母から譲り受けた茶器と先代の金田中のおじ様から嫁入り時にお祝いに頂戴した訪問着」「愛に包まれた婚礼に感謝」と受け継がれてきた品々への感謝も記している。
コメント欄には「お似合いです。素敵な留袖」「本当に素晴らしいですし、良き日本人がここにいるじゃんって感じました」「日本人っていいなぁ〜と感慨が深くなります」「なんと美しい」「可愛い品のある黒留袖ですね」など、祝福のコメントも多数集まっている。
【写真】「品のある黒留袖」嫁入り時に贈られた訪問着をまとった三田寛子
三田は「挙式までの大安の日を幾つか迎え数々のご祝辞に胸が熱く感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、黒地の着物姿を鏡越しで撮影した写真を投稿。さらに、桜湯や祝儀袋、水引細工など婚礼にまつわる写真も披露した。
コメント欄には「お似合いです。素敵な留袖」「本当に素晴らしいですし、良き日本人がここにいるじゃんって感じました」「日本人っていいなぁ〜と感慨が深くなります」「なんと美しい」「可愛い品のある黒留袖ですね」など、祝福のコメントも多数集まっている。