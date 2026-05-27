マギー、愛車ポルシェ『GT4RS』とのクールな近影 “リアル女神”な写真に反響「カッコ良すぎる」「壁紙に使えそう」
モデルのマギー（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。愛車のポルシェ『GT4RS』とのスタイリッシュな2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【別カット】「ピンクかっけー！」愛車ポルシェ『GT4RS』とのクールな近影を公開したマギー
マギーは「@helsastudio のセットアップ」「@hermes のバッグとサンダル」「@rayban のサングラス」「@porsche のGT4RS」とコーディネートを紹介し、淡いピンクカラーが印象的な愛車とともに撮影した複数枚の写真を投稿。白のセットアップ姿にサングラスを合わせた洗練コーデで、車のドアにもたれかかったショットや運転席に座る姿などを披露した。
マギーのクールな姿に、コメント欄には「カッコ良すぎる」「リアル女神」「マギー姫の写真、どれもこのまま壁紙に使えそう」「夏っぽくていいじゃん」と絶賛の声が続出。また、「ピンクかっけー！」「with GT4RS」「スレンダーカッケー！」など、愛車のカラーやスタイルに注目するコメントも寄せられている。
【別カット】「ピンクかっけー！」愛車ポルシェ『GT4RS』とのクールな近影を公開したマギー
マギーは「@helsastudio のセットアップ」「@hermes のバッグとサンダル」「@rayban のサングラス」「@porsche のGT4RS」とコーディネートを紹介し、淡いピンクカラーが印象的な愛車とともに撮影した複数枚の写真を投稿。白のセットアップ姿にサングラスを合わせた洗練コーデで、車のドアにもたれかかったショットや運転席に座る姿などを披露した。
マギーのクールな姿に、コメント欄には「カッコ良すぎる」「リアル女神」「マギー姫の写真、どれもこのまま壁紙に使えそう」「夏っぽくていいじゃん」と絶賛の声が続出。また、「ピンクかっけー！」「with GT4RS」「スレンダーカッケー！」など、愛車のカラーやスタイルに注目するコメントも寄せられている。