Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、タヌキの像に驚き「デカすぎ！」 地元名物の“竹ちくわ”食レポも「モチモチしている！」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、26日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。
【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県小松島市を運転する様子からスタート。あいにくの雨だったが、車内では「グラビアの撮影の時とか、雨降ったこと1回もない」と“晴れ女”であることを明かした。
道中、同市の大きなタヌキの像を見つけると「デカすぎでしょ！こんなデカいタヌキ、初めて見たかも。愛くるしい顔やな」とにっこり。その後、ハモ天そばも堪能し「すっごいおいしい！小松島市のハモ、最高！」と声を弾ませた。翌日の朝ごはんでは、地元でも有名な“ちくわ”店を訪れ、おすすめの“竹ちくわ”を食べ「モチモチしている！できたてのちくわ食べるの初めて！絶妙なくらいのいい感じの皮でできていて、食感が前と中では全然違う」と話していた。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県小松島市を運転する様子からスタート。あいにくの雨だったが、車内では「グラビアの撮影の時とか、雨降ったこと1回もない」と“晴れ女”であることを明かした。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。