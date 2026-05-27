テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第120回 『イロモネア』のスピンオフ『マネモネア』の勝算とは――“モノマネ”をめぐる状況が令和で激変・好転した背景
●テレビ業界での重要性が右肩上がり
30日夜、『ザ・イロモネア』のスピンオフ特番『ザ・マネモネア』(TBS系)が放送される。本家『ザ・イロモネア』は2005年スタートの人気特番ではあるが、「モノマネ一本に絞る」という思い切った企画に驚く人もいるのではないか。
とはいえ、テレビ業界におけるモノマネの重要性はここ数年来、右肩上がりの状態が続いている。
フジテレビの『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦』、日本テレビの『モノマネMONSTER』という2大特番に加えて、日曜ゴールデン2時間枠の『千鳥の鬼レンチャン』(フジ系)でモノマネタレントが大活躍。松浦航大が初の“鬼ハードモード”制覇者となったほか、他のモノマネタレントも重用され、千鳥とかまいたちのイジリもあって新たな魅力が引き出されている。
また、今春にスタートしたばかりの『プロフェッショナルランキング』(TBS系)でさっそく「今絶対見るべきものまねランキングBEST20」が特集されたほか、4月には深夜帯とはいえテレビ東京がモノマネ特番を4週連続で放送した。
明らかにモノマネをめぐる状況の変化を感じさせられるが、その背景には何があるのか。業界内で見聞きしたことを踏まえつつテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
『ザ・マネモネア』(30日19:00〜 ※関東地区は18:51〜)MCの内村光良、出水麻衣アナ (C)TBS
○『なりきりモネア』を17年前に放送
まず『ザ・マネモネア』にふれると、実は「まったく初めての特番」というわけではなく、2009〜2010年に『なりきりモネア』というモノマネに近い企画が放送されていた。
ただ、キャスティングを見ると、有吉弘行がデーモン小暮、バナナマン・日村勇紀が志村けん、アンガールズ・田中卓志が江頭2:50、オードリー・春日俊彰が美空ひばり、狩野英孝が出川哲朗になり切ったようにバラエティの人気者が集結。
純粋なモノマネ芸人の出演はごくわずかだったが、今回の『ザ・マネモネア』は、原口あきまさ、キンタロー。、Mr.シャチホコ、ジョニー志村、たむたむらモノマネタレントと、ハナコ、モグライダー、タイムマシーン3号らネタ巧者をミックスした30組45人が出演する。
これは「17年前はモノマネタレントがゴールデンタイムの出演者としては信頼を得ていなかった」が、「時を経てバラエティの人気者に混じって出演できるほど地位が上がった」ということではないか。
次に5月11日に放送された『プロフェッショナルランキング』の「今絶対見るべきものまねランキングBEST20」では新星が次々に登場。モノマネのプロ103人が選んだランキングだけに「“新星の見本市”というイメージで見ていた業界関係者も多い」と聞いた。
驚かされたのが、テレビ東京の4週連続モノマネ特番。瞬間的な芸で競う『明るくなったら秒で笑える!明転ものまねGP』と、禁断のガチンコ歌唱バトル『歌手VSものまね THE刺さり歌』というまったく異なる企画を2週ずつ放送した。
さらに1月31日放送の『モノマネMONSTER』を振り返ると、話題を集めたのは審査員の顔ぶれ。
これまで出場者側だったベテランの栗田貫一、神奈月、原口あきまさ、ホリが名を連ねた。「コンテストでベテランが若手・中堅を審査する」という図式は『M-1グランプリ』をはじめとするお笑い賞レースと同様であり、層の厚さがあってこそできるものだろう。加えてAI審査も導入するなど、時代の変化を感じさせられた。
●モノマネ芸のステイタスアップ
これらの背景にあるのは、SNSの普及による新たなスターの登場と原口あきまさの提言。
SNSという発表の場を得た新星が次々に誕生しているが、その大半を松浦航大、よよよちゃん、nanamiらのような「マネだけでなく歌そのものがうまい」「プロのアーティストに匹敵するレベル」が占めている。また、2022年に原口あきまさがYouTubeで審査員の若返りや公平性を訴えて話題を集めたが、「数年後にその思いが実を結んだ」と言っていいかもしれない。
新星が現れやすくなっている理由として忘れてはならないのは、「似ていれば笑いがなくてもOK」「有名人ではなくシチュエーションのモノマネなども認められる」ように変わったこと。昭和から平成のモノマネ番組では、似ているだけでなく笑いを取れる人だけがモノマネタレントとして認められる傾向があったが、「完コピに近いほどすごい」とみなす人も増えている。
認められるモノマネの幅が広がったことが、前述したようなモノマネ番組の多様化につながっているのだろう。もともとモノマネは漫才にも負けない歴史を持つ芸能の1つだったが、難易度が高い割に「ニセモノ」「笑えない」などと揶揄されやすいところがあった。しかし、SNSの普及によって見る機会が増え、芸の幅も広がった今、モノマネそのもののステイタスが上がっていると言っていいのかもしれない。
今後も石橋貴明の休養で放送が止まっている『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』(フジ系)の復活はもちろんのこと、まだまだ企画の幅が広がっていくのではないか。さらに歌唱力が認められ、ステイタスが上がったモノマネタレントたちが、トーク、音楽ゲーム、コントなど、さまざまなバラエティに出演する機会が増えていくだろう。
○「各番組のモノマネ版」が増えるか
さらに言えば、『ザ・マネモネア』がそうであるように、企画の幅が広がった分、芸人は「モノマネの1つや2つはできて当然」というムードが色濃くなっていくのではないか。
この点で思い起こされるのが、2019年5月に放送された『ものまねグランプリ ものまねレジェンドが選ぶ次世代ものまね芸人No.1決定戦』(日テレ系)。『M-1グランプリ2018』(ABCテレビ・テレビ朝日系)、『R-1ぐらんぷり2019』(カンテレ・フジ系)で王者になったばかりの霜降り明星が優勝して「3冠達成」(※『R-1』は粗品のみ)と報じられた一方で、粗品がツッコミだけでモノマネをしないスタイルだったことへの批判も多かった。賞レースの王者であっても、認められるモノマネの幅が狭かったことがわかるのではないか。
さらにこの批判は、ネタをベースにしたモノマネで挑んだチョコレートプラネットや横澤夏子らも同様だった。Mr.シャチホコや古賀シュウなどの笑いを交えたモノマネは称賛されただけに、芸人にとってかなりのアウェーだった様子がうかがえる。
当時は元号が令和に変わったばかりだったが、7年が過ぎた今、受け入れられるモノマネの幅が広がっただけに、芸人としては「腕の見せどころであり、言い訳ができなくなった」とも言えるのではないか。
そして最後にもう1つふれておきたいのが、モノマネ番組とモノマネタレントの汎用性について。
『ザ・マネモネア』の放送はモノマネという芸の汎用性を世間に示す機会になるだろう。そもそも本家の『ザ・イロモネア』は25年2月に8年ぶりの復活を遂げたばかり。同年12月にも放送されたが、その5か月後にスピンオフの『ザ・マネモネア』が編成されたことに「過去の名番組を再活用しよう」という流れの加速を感じさせられる。
今後も現在放送中の番組だけでなく、過去に放送された番組の“モノマネ版”が企画される可能性は十分ありそうだ。また、モノマネタレントに目を向けても、『千鳥の鬼レンチャン』でエース級の活躍を続けているほかSNSの人気者も多いだけに、制作サイドにとってはこれまで以上に使いたくなる存在となっていくのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
30日夜、『ザ・イロモネア』のスピンオフ特番『ザ・マネモネア』(TBS系)が放送される。本家『ザ・イロモネア』は2005年スタートの人気特番ではあるが、「モノマネ一本に絞る」という思い切った企画に驚く人もいるのではないか。
とはいえ、テレビ業界におけるモノマネの重要性はここ数年来、右肩上がりの状態が続いている。
フジテレビの『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦』、日本テレビの『モノマネMONSTER』という2大特番に加えて、日曜ゴールデン2時間枠の『千鳥の鬼レンチャン』(フジ系)でモノマネタレントが大活躍。松浦航大が初の“鬼ハードモード”制覇者となったほか、他のモノマネタレントも重用され、千鳥とかまいたちのイジリもあって新たな魅力が引き出されている。
明らかにモノマネをめぐる状況の変化を感じさせられるが、その背景には何があるのか。業界内で見聞きしたことを踏まえつつテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
『ザ・マネモネア』(30日19:00〜 ※関東地区は18:51〜)MCの内村光良、出水麻衣アナ (C)TBS
○『なりきりモネア』を17年前に放送
まず『ザ・マネモネア』にふれると、実は「まったく初めての特番」というわけではなく、2009〜2010年に『なりきりモネア』というモノマネに近い企画が放送されていた。
ただ、キャスティングを見ると、有吉弘行がデーモン小暮、バナナマン・日村勇紀が志村けん、アンガールズ・田中卓志が江頭2:50、オードリー・春日俊彰が美空ひばり、狩野英孝が出川哲朗になり切ったようにバラエティの人気者が集結。
純粋なモノマネ芸人の出演はごくわずかだったが、今回の『ザ・マネモネア』は、原口あきまさ、キンタロー。、Mr.シャチホコ、ジョニー志村、たむたむらモノマネタレントと、ハナコ、モグライダー、タイムマシーン3号らネタ巧者をミックスした30組45人が出演する。
これは「17年前はモノマネタレントがゴールデンタイムの出演者としては信頼を得ていなかった」が、「時を経てバラエティの人気者に混じって出演できるほど地位が上がった」ということではないか。
次に5月11日に放送された『プロフェッショナルランキング』の「今絶対見るべきものまねランキングBEST20」では新星が次々に登場。モノマネのプロ103人が選んだランキングだけに「“新星の見本市”というイメージで見ていた業界関係者も多い」と聞いた。
驚かされたのが、テレビ東京の4週連続モノマネ特番。瞬間的な芸で競う『明るくなったら秒で笑える!明転ものまねGP』と、禁断のガチンコ歌唱バトル『歌手VSものまね THE刺さり歌』というまったく異なる企画を2週ずつ放送した。
さらに1月31日放送の『モノマネMONSTER』を振り返ると、話題を集めたのは審査員の顔ぶれ。
これまで出場者側だったベテランの栗田貫一、神奈月、原口あきまさ、ホリが名を連ねた。「コンテストでベテランが若手・中堅を審査する」という図式は『M-1グランプリ』をはじめとするお笑い賞レースと同様であり、層の厚さがあってこそできるものだろう。加えてAI審査も導入するなど、時代の変化を感じさせられた。
●モノマネ芸のステイタスアップ
これらの背景にあるのは、SNSの普及による新たなスターの登場と原口あきまさの提言。
SNSという発表の場を得た新星が次々に誕生しているが、その大半を松浦航大、よよよちゃん、nanamiらのような「マネだけでなく歌そのものがうまい」「プロのアーティストに匹敵するレベル」が占めている。また、2022年に原口あきまさがYouTubeで審査員の若返りや公平性を訴えて話題を集めたが、「数年後にその思いが実を結んだ」と言っていいかもしれない。
新星が現れやすくなっている理由として忘れてはならないのは、「似ていれば笑いがなくてもOK」「有名人ではなくシチュエーションのモノマネなども認められる」ように変わったこと。昭和から平成のモノマネ番組では、似ているだけでなく笑いを取れる人だけがモノマネタレントとして認められる傾向があったが、「完コピに近いほどすごい」とみなす人も増えている。
認められるモノマネの幅が広がったことが、前述したようなモノマネ番組の多様化につながっているのだろう。もともとモノマネは漫才にも負けない歴史を持つ芸能の1つだったが、難易度が高い割に「ニセモノ」「笑えない」などと揶揄されやすいところがあった。しかし、SNSの普及によって見る機会が増え、芸の幅も広がった今、モノマネそのもののステイタスが上がっていると言っていいのかもしれない。
今後も石橋貴明の休養で放送が止まっている『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』(フジ系)の復活はもちろんのこと、まだまだ企画の幅が広がっていくのではないか。さらに歌唱力が認められ、ステイタスが上がったモノマネタレントたちが、トーク、音楽ゲーム、コントなど、さまざまなバラエティに出演する機会が増えていくだろう。
○「各番組のモノマネ版」が増えるか
さらに言えば、『ザ・マネモネア』がそうであるように、企画の幅が広がった分、芸人は「モノマネの1つや2つはできて当然」というムードが色濃くなっていくのではないか。
この点で思い起こされるのが、2019年5月に放送された『ものまねグランプリ ものまねレジェンドが選ぶ次世代ものまね芸人No.1決定戦』(日テレ系)。『M-1グランプリ2018』(ABCテレビ・テレビ朝日系)、『R-1ぐらんぷり2019』(カンテレ・フジ系)で王者になったばかりの霜降り明星が優勝して「3冠達成」(※『R-1』は粗品のみ)と報じられた一方で、粗品がツッコミだけでモノマネをしないスタイルだったことへの批判も多かった。賞レースの王者であっても、認められるモノマネの幅が狭かったことがわかるのではないか。
さらにこの批判は、ネタをベースにしたモノマネで挑んだチョコレートプラネットや横澤夏子らも同様だった。Mr.シャチホコや古賀シュウなどの笑いを交えたモノマネは称賛されただけに、芸人にとってかなりのアウェーだった様子がうかがえる。
当時は元号が令和に変わったばかりだったが、7年が過ぎた今、受け入れられるモノマネの幅が広がっただけに、芸人としては「腕の見せどころであり、言い訳ができなくなった」とも言えるのではないか。
そして最後にもう1つふれておきたいのが、モノマネ番組とモノマネタレントの汎用性について。
『ザ・マネモネア』の放送はモノマネという芸の汎用性を世間に示す機会になるだろう。そもそも本家の『ザ・イロモネア』は25年2月に8年ぶりの復活を遂げたばかり。同年12月にも放送されたが、その5か月後にスピンオフの『ザ・マネモネア』が編成されたことに「過去の名番組を再活用しよう」という流れの加速を感じさせられる。
今後も現在放送中の番組だけでなく、過去に放送された番組の“モノマネ版”が企画される可能性は十分ありそうだ。また、モノマネタレントに目を向けても、『千鳥の鬼レンチャン』でエース級の活躍を続けているほかSNSの人気者も多いだけに、制作サイドにとってはこれまで以上に使いたくなる存在となっていくのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら