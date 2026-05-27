「今日好き」榊原樹里（じゅり）、美脚際立つ制服風コーデ公開「スタイル抜群」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムス姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」美脚輝く制服風コーデ公開
榊原は、5月25日放送のテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜深夜0時15分〜／※一部地域を除く）に出演したことを報告。「なんと、私の大好きなDLeagueについて沢山話してきました」「ゲストに＠cyberagentlegit の皆さんを迎えて豪華な放送になってるのでお楽しみに！」とつづり、オフショットを公開した。ライトブルーのシャツにネクタイ、オーバーサイズのデニムジャケットを羽織り、ミニ丈ボトムスを合わせた制服風コーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「制服風コーデが似合いすぎ」「ジャケットのサイズ感とミニスカのバランスが最高」「脚が細くて憧れる」「スタイル抜群」「大人っぽくってドキッとした」「全部可愛い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」美脚輝く制服風コーデ公開
◆榊原樹里、美脚際立つミニ丈ショット公開
榊原は、5月25日放送のテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜深夜0時15分〜／※一部地域を除く）に出演したことを報告。「なんと、私の大好きなDLeagueについて沢山話してきました」「ゲストに＠cyberagentlegit の皆さんを迎えて豪華な放送になってるのでお楽しみに！」とつづり、オフショットを公開した。ライトブルーのシャツにネクタイ、オーバーサイズのデニムジャケットを羽織り、ミニ丈ボトムスを合わせた制服風コーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿には「制服風コーデが似合いすぎ」「ジャケットのサイズ感とミニスカのバランスが最高」「脚が細くて憧れる」「スタイル抜群」「大人っぽくってドキッとした」「全部可愛い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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