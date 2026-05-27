「今日好き」曽根凌輔、“金髪”加工ショットにファン悶絶「雰囲気変わる」「イケメンすぎて心臓もたない」

「今日好き」曽根凌輔、“金髪”加工ショットにファン悶絶「雰囲気変わる」「イケメンすぎて心臓もたない」