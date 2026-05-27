「今日好き」曽根凌輔、“金髪”加工ショットにファン悶絶「雰囲気変わる」「イケメンすぎて心臓もたない」
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた曽根凌輔が5月26日、自身のInstagramを更新。ハイトーンの髪色にチェンジした姿を公開した。
【写真】「今日好き」18歳イケメン「雰囲気変わる」“金髪”加工ショット
曽根は「チャラく」と短くつづり、BGMにあいみょんの「愛を伝えたいだとか」をのせたリール動画を投稿。黒の長袖Tシャツ姿で、普段のダークトーンとはガラリと印象の異なる、透明感溢れる金髪姿を披露した。動きに合わせて様々なキャラクターが現れる加工を使用し、カメラを見つめながら口ずさんだり、表情を変えたりしている。
この投稿にファンからは「ビジュアル最高」「雰囲気変わる」「イケメンすぎて心臓もたない」「本当にこの髪色にして欲しいくらい似合ってる」「かっこよさと可愛いが渋滞中」「チャラいのも新鮮でいい」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。曽根は天宮芽唯と2025年7月14日に完結した「ハロン編」にてカップル成立したが、同年10月23日にそれぞれのInstagramストーリーズで破局を発表していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳イケメン「雰囲気変わる」“金髪”加工ショット
◆曽根凌輔「チャラく」金髪姿公開
曽根は「チャラく」と短くつづり、BGMにあいみょんの「愛を伝えたいだとか」をのせたリール動画を投稿。黒の長袖Tシャツ姿で、普段のダークトーンとはガラリと印象の異なる、透明感溢れる金髪姿を披露した。動きに合わせて様々なキャラクターが現れる加工を使用し、カメラを見つめながら口ずさんだり、表情を変えたりしている。
◆曽根凌輔の投稿に反響
この投稿にファンからは「ビジュアル最高」「雰囲気変わる」「イケメンすぎて心臓もたない」「本当にこの髪色にして欲しいくらい似合ってる」「かっこよさと可愛いが渋滞中」「チャラいのも新鮮でいい」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。曽根は天宮芽唯と2025年7月14日に完結した「ハロン編」にてカップル成立したが、同年10月23日にそれぞれのInstagramストーリーズで破局を発表していた。（modelpress編集部）
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