２７日前引けの日経平均株価は前営業日比８２０円５３銭高の６万５８１６円６２銭と大幅反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４４７５万株、売買代金概算は５兆８６４４億円。値上がり銘柄数は６６５、対して値下がり銘柄数は８４３、変わらずは５９銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場で半導体関連が大きく買われたことを受け、同関連の主力銘柄を中心に買い戻され日経平均が急反発した。一時６万６０００円台半ばまで上昇した後は上げ幅を縮小したが、前引け時点で２５日につけた史上最高値を大きく上回った。ただ、全体的には高安まちまちの商状。業種別で値上がり業種は３３業種中ほぼ半分の１７業種にとどまっている。また、個別株は値下がり銘柄数が値上がりを大幅に上回っている。なお、売買代金は５兆８０００億円台と高水準。



個別では大商いのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が伸び悩んだもののプラス圏で着地。アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞など半導体製造装置関連は大幅高となった。信越化学工業＜4063＞も買われた。ファーストリテイリング＜9983＞が堅調、任天堂＜7974＞もしっかり。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞が急騰、フィックスターズ＜3687＞も大幅高に買われた。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が利益確定売りに安くなり、古河電気工業＜5801＞も大きく利食われた。イビデン＜4062＞も軟調。日東紡績＜3110＞が大幅安、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも冴えない。アステリア＜3853＞、日本化学工業＜4092＞などが急反落、テスホールディングス＜5074＞も大きく売り込まれた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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