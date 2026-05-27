金メダリストの驚きの始球式が話題になっている。

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）が２５日（日本時間２６日）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、日本時間２７日までに所属する木下グループの公式インスタグラムがその様子を公開した。

動画では木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」で投球するという唯一無二の投法を披露し、「りくりゅうペアがリフトすると、会場からは大きな歓声が リフトされたままピッチングを披露し、 球場を大いに沸かせました！ キャッチャーには、木下グループのＣＭにも出演している デーブ・ロバーツ監督が務め、豪華な共演となりました」とつづられている。

続く投稿では「動画に続き、２人の写真もお届け」と、複数枚の２ショットが公開された。

これらの投稿にフォロワーからは「え、本当にリフトで始球式！？凄すぎて鳥肌が立ちました！」「まさかのリフト始球式なんて、感動で言葉が出ません」「りくりゅうらしいナイスピッチング」「お宝映像だぁ〜」「時計もペアかな？」「ドジャースのユニホーム姿とても似合っています」などのコメントが寄せられている。

２人は４月１７日に引退を発表。その後はプロ転向を表明した。