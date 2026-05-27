お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が26日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。ショックを受けた人気芸人カップルについて語った。

昨年9月に「蛙亭」イワクラと破局した「オズワルド」伊藤俊介に向けて、同番組では「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング うぬぼれ自分番付」を企画。荒川の他、「紅しょうが」稲田美紀、「3時のヒロイン」福田麻貴、「納言」薄幸、ピン芸人の吉住、「パーパー」あいなぷぅ、「カーネーション」吉田結衣がエントリーした。

伊藤が付ける自身の順位を、当初最下位の「7位」と予想した荒川。その理由を「イワクラさんと伊藤さんには家族のようにかわいがっていただいて、（破局は）親が離婚したみたいな気持ちになって」と回想。「伊藤さんも、“たまには俺とも会ってくれよな”っていう感じだった。イワクラさんの涙をちょっと見過ぎた」と打ち明けた。

その後、別室で順位を選びながら「この放送、アイツ見るかな」とイワクラの反応を気にしていた伊藤は、荒川を「4位」で指名した。「普通にめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いですけど、一番近いんで」と明かすと、荒川も「ちょっと気持ち悪いです」と応じた。

そして伊藤は「ホントにめちゃくちゃリアルに考えた時に、荒川がダメになっちゃうんじゃないかな。やっぱりちょっと…」と吐露。「しがらみがなければ」と強調する伊藤に、荒川は「もう、しがらみ1回捨ててください。私も捨てますから。私と向きあってくださいよ！」と“芸人魂”を見せた。

しかし伊藤は「4位は4位です」とぶっちゃけ。「ホントすいません、申し訳ない」と詫びつつ、「“込み込みで”って言ったんだけど、別に4位は4位」と笑いを誘っていた。