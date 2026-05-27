弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感（40）が26日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。今話題のドラマについて語った。

千原ジュニアから「見てるかしらんけど…『九条の大罪』ってどうなん？」との質問が。反社会勢力の人々や元犯罪人からの厄介な依頼を請け負う異端の弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）の型破りな仕事ぶりを通し、社会の闇や正義に迫る同名漫画を原作とするNetflixのオリジナルドラマについて、弁護士目線での意見を求められた。

こたけは「めちゃくちゃ見てます。あれ、ほんとにすごくて…」と反応。「（原作漫画の作者）真鍋昌平先生がほんとに弁護士や裏稼業の人に取材しまくって描いてるので、めっちゃリアルなんです」と太鼓判を押した。

法廷ドラマでの“間違い”について問われると、「コン！コン！ってやる木槌はアメリカにしかない。日本にはない」「弁護士が立って歩いて弁舌をふるうこともない。あれって大体証人尋問なんですけど…証人の発言を証拠にするって手続きなんで、弁護士がいくらしゃべっても証拠にならないから意味ないんです」と説明した。

他に「異議あり！の使い方も間違えてる」とも。「発言に矛盾があったときに“異議あり！”って…そういう時に言ったらビックリされます」という。「質問がルール違反の時があるんですけど…誘導尋問とか事件に関係ないことを聞いてるとか。その質問を止めるために使われるけど、中身がどうとかで“異議あり”とは言わない」と指摘した。

「しかも（大声で）“異議あり！”って言わない。あんなんしたら“コイツ1年目かな。なりたてか？若いな”って思われる。見てる方が恥ずかしい。僕の見てた先生とかって、（静かな口調で）“意義”とか」とリアルな法廷を再現していた。