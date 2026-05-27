【あすから】「ピザハット」、最大50％オフ超えの“肉の日” 28〜30日まで初の3日間開催
ピザチェーン「ピザハット」（日本ピザハット）は、あす28日から30日までの3日間、「肉の日」キャンペーンを実施。 同店は毎月28・29日の2日間、「肉の日」キャンペーンを開催していた。今回は、初の3日間開催となる。とくにおすすめの「3つのメニュー」を紹介した。
【画像】「肉の日」とくにお得な3つのメニュー
1つ目は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。香ばしい直火焼チキンと定番ペパロニが一度に楽しめる贅沢な一枚で、最大47.8％オフとなり、持ち帰り1129円、配達1929円となる。
2つ目は、「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。甘辛い味わいがクセになるプルコギとペパロニの組み合わせが最大52.6％オフとなり、持ち帰り1129円、配達1929円となる。
3つ目は、「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」。お肉ピザが大好きで、がっつり食べたいという人にぴったりなセットで、最大51.3％オフ。持ち帰り2929円、配達3939円となる。なお、持ち帰りは3091円もおトクになる。
【画像】「肉の日」とくにお得な3つのメニュー
1つ目は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。香ばしい直火焼チキンと定番ペパロニが一度に楽しめる贅沢な一枚で、最大47.8％オフとなり、持ち帰り1129円、配達1929円となる。
3つ目は、「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」。お肉ピザが大好きで、がっつり食べたいという人にぴったりなセットで、最大51.3％オフ。持ち帰り2929円、配達3939円となる。なお、持ち帰りは3091円もおトクになる。