のん、観葉植物にどハマり「めっちゃしゃべってる！」 挿し木で水耕栽培にも挑戦
俳優・アーティストののん（32）が27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登場。最近は観葉植物にハマっていることを明かした。
【写真】かわいい…エプロン姿が似合うのん
■「猛烈にお世話しています」挿し木で水耕栽培も
イベントで最近新しく始めたことを聞かれたのんは「木のお世話！」だといい、「お世話できない人間だと思っていたんですけど、最近デビューしまして、3つの木のお世話を始めました」と告白した。
多忙なスケジュールの中で不安だったと明かすも「意外とちゃんとお世話できていて、すごくかわいい」とにっこり。家族からアドバイスをもらいながら挿し木で水耕栽培も行っているそうで、「猛烈にお世話しています」と熱意たっぷりに語る。
「朝になったらカーテンを開けて、おひさまを浴びさせて。朝晩水をシュシュってやって…」と観葉植物について語っているとどんどん早口になり「めっちゃしゃべってる！」と自分でも驚いていた。
ニッスイのグループ会社である「株式会社ニッスイサーモン」は、同社が生産する国産養殖サーモンを統一ブランド「ニッスイサーモン」として展開を開始。のんは、「ニッスイサーモン」キャンペーンのイメージキャラクターを務め、新WEBCMにも出演している。
【写真】かわいい…エプロン姿が似合うのん
■「猛烈にお世話しています」挿し木で水耕栽培も
イベントで最近新しく始めたことを聞かれたのんは「木のお世話！」だといい、「お世話できない人間だと思っていたんですけど、最近デビューしまして、3つの木のお世話を始めました」と告白した。
「朝になったらカーテンを開けて、おひさまを浴びさせて。朝晩水をシュシュってやって…」と観葉植物について語っているとどんどん早口になり「めっちゃしゃべってる！」と自分でも驚いていた。
ニッスイのグループ会社である「株式会社ニッスイサーモン」は、同社が生産する国産養殖サーモンを統一ブランド「ニッスイサーモン」として展開を開始。のんは、「ニッスイサーモン」キャンペーンのイメージキャラクターを務め、新WEBCMにも出演している。