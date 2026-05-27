リモコンをくわえたまま散歩する犬のシュールな姿が、SNSで話題を集めている。

【映像】ゆずちゃんの過去のイタズラ（複数カット）

投稿したのは、コーギーのゆずちゃん（5歳）の飼い主（@yuzu_katamiyu）。ゆずちゃんが気を引くために“リモコン”を口にくわえたまま散歩する様子を撮影し、Xに投稿した。一緒に暮らすお兄ちゃんからリモコンを持っていけば、きっとついてきてくれるはずという考えだったようだ。

かまってほしくていろいろなイタズラをしてしまう性格だというゆずちゃん。飼い主はリモコンを側溝に落とさないかヒヤヒヤしていたそうだが、口から離した瞬間に無事回収したという。

一方、家の中では「リモコンがない！」と家族を困らせていたとのこと。ゆずちゃんによる“強奪ミッション”はこれまでにも行われており、過去にはお兄ちゃんの帽子や靴下をターゲットにしたこともあるという。

動画を見た人からは「3度見くらいしました」「誰かのおうちのテレビが変わっていたりして…」「どうしてこうなったのか」「めっちゃ得意げ」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）