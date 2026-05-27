『ONE PIECE』四皇モデルのスマートウォッチが登場 バギー・シャンクス・ティーチ・ルフィをイメージしたGARRACKの新作

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華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）が提供するスマートウォッチをベースに、株式会社ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」より、TVアニメ『ONE PIECE（ワンピース）』の四皇――バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィをイメージしたスマートウォッチが5月29日に発売される。

本製品は、TVアニメ『ONE PIECE』のスマートウォッチ第2弾。第1弾として発売されたエッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジモデルに続き、今回は“四皇”をテーマにした4モデルがラインナップされる。各キャラクターをイメージしたベルトデザインとオリジナル文字盤を備え、歩数や心拍数、ストレス値に応じて画面が変化するギミックを搭載。通知受信時には、各キャラクターが率いる海賊団の海賊旗マークが文字盤上に出現する仕様となっている。

バギーモデルは「バラバラの実」の能力をモチーフに、身体のパーツが分離する特徴を表現したベルトデザインを採用。通知受信時にはクロスギルドの海賊旗が出現するほか、音楽コントロールとアラーム機能のショートカットキーを備える。歩数の増加に応じてバギーのポーズが変化し、クロスギルドのメンバーが集結していく演出も楽しめる。

シャンクスモデルは赤を基調としたカラーリングで、覇王色の覇気を想起させるデザインに仕上げられている。ショートカットキーには天気予報と呼吸エクササイズを搭載し、それぞれ“見聞色の覇気”“覇王色の覇気”をイメージしたデザインを採用。一定の心拍数に達するとシャンクスのポーズが変化する。

ティーチモデルは「ヤミヤミの実」と「グラグラの実」の二つの能力をイメージしたデザイン。ショートカットキーには睡眠測定とアラーム機能を備え、ストレス値の変化に応じてティーチのポーズが変化するギミックを搭載している。

ルフィモデルは紫を基調としたカラーリングで、“ギア5”の羽衣をイメージした躍動感あふれるデザイン。ショートカットキーにはワークアウトモードと呼吸エクササイズを搭載し、一定の心拍数に達するとルフィのポーズが変化する。

機能面では、5分間の充電で約2日間使用可能な急速充電と、フル充電で最大約14日間稼働するロングバッテリーを備える。重さは約16g（ベルトなし）と軽量で、心拍変動（HRV）からのストレス計測や、ウォーキングをはじめとする100種類のワークアウトモードに対応。血中酸素測定、睡眠測定、リモートシャッターなど多彩な機能を搭載している。

各モデルには特別仕様の専用ボックスと、ボタンを押すだけで付け替えができるカスタムストラップが付属する。

■製品情報GARRACK『ONE PIECE』スマートウォッチ 四皇モデルメーカー：株式会社ウエニ貿易（スマートウォッチ提供元：ファーウェイ・ジャパン）発売日：5月29日価格：各12,980円（税込）ラインナップ：・バギーモデル（品番：HUC-OP-BD11-B）・シャンクスモデル（品番：HUC-OP-BD11-S）・ティーチモデル（品番：HUC-OP-BD11-T）・ルフィモデル（品番：HUC-OP-BD11-L）主な仕様：重量約16g（ベルトなし）、最大約14日間稼働、100種類のワークアウトモード、心拍数測定、ストレス測定、血中酸素測定、睡眠測定など付属品：専用ボックス、カスタムストラップ特設ページ：https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/onepiece2026/GARRACK公式サイト：https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

（文＝リアルサウンド編集部）