詩人・茨木のり子生誕100年を記念し、『茨木のり子詩集』（岩波文庫）、『自分の感受性くらい』（岩波現代文庫）、『歳月』（岩波現代文庫）、『詩のこころを読む』（岩波ジュニア新書）の4点がminä perhonen（ミナペルホネン）の特別ダブルカバーで5月26日（火）より発売される。

【画像】茨木のり子生誕100年記念、ミナペルホネンの特別カバーで発売

それぞれのカバーには、ミナペルホネンのテキスタイルがあしらわれ、テキスタイルは、それぞれ本のイメージに合うように、また4点並べたときに調和するように選定されている。それぞれのテキスタイルの名前や来歴、テキスタイルに込められた想いを、カバーそでで紹介。通常カバーの上から巻いて発売される。2026年5月26日（火）より全国の協力書店にて順次販売。minä perhonen京都店、盛岡店、金沢店、松本店、call（青山）、elävä Ⅰ（東神田）でも取り扱い予定だ。

■ミナペルホネン特別カバー付きの4タイトル『茨木のり子詩集』青春を戦争の渦中に過ごした若い女性の、くやしさと、それゆえの、未来への夢。スパッと歯切れのいい言葉が断言的に出てくる、主張のある詩、論理の詩。ときには初々しく震え、またときには凛として顔を上げる。素直な表現で、人を励まし奮い立たせてくれる、「現代詩の長女」茨木のり子のエッセンス。（対談＝大岡信、解説＝小池昌代）

『自分の感受性くらい』もっとも人気のある詩人の、もっとも有名な詩集。なかでも突出した人気を誇る表題作は、自分で考え続けること、自立した知性を磨き続けることの大切さをうたい、そのメッセージ性の強い言葉は、自分自身への問いかけとして多くの読者の共感をよび、やすきに流れる心を戒めてきた。現代詩の枠をこえた感動の名著。（解説＝伊藤比呂美）

『歳月』最愛の夫が他界したあと書き継いだ、亡夫に贈る愛の詩篇。夫婦という極めて私性の強い密室を描き、女性としての息づかいが濃厚にただよう、死後にもつづく永遠の愛。戦後の女性の生き方を読者の知性に訴え続けてきた詩人が、没後にはじめて詳らかにした、純愛に生きるみずからの生（なま）の姿。口絵二丁。（解説=小池昌代）

『詩のこころを読む』いい詩とは、ひとの心を解き放つ力をそなえているばかりか、生きとし生けるものへのいとおしみの感情をも誘いだしてくれる。詩人である著者が、その心を豊かにしてきた詩の宝箱の中から忘れがたい詩の数々を選びだし、情熱をこめて語る。ことばの花々にふれてみなさんは、きっと詩の魅力にとらえられる。

■著者情報茨木のり子1926-2006年。〈現代詩の長女〉とも称される、戦後の日本を代表する現代詩人。1953年、川崎洋と二人で同人詩誌「櫂」を創刊。「わたしが一番きれいだったとき」をはじめとする作品群で戦時下の女性の青春を描く。敗戦を契機にひらかれた幅広い社会意識と健康な批評精神が特徴で、スパッと歯切れのいい言葉が断言的に出てくる、主張のある詩、論理の詩、倫理の詩、あるいは読者を励ます、人を奮い立たせてくれる詩が多い。他の詩集に、『対話』『見えない配達夫』『倚りかからず』など、また訳詩集に『韓国現代詩選』（読売文学賞）がある。

皆川明（みながわ・あきら）ミナペルホネン、デザイナー。1995年に「minä perhonen」の前身である「minä」を設立。ハンドドローイングを主とする手作業の図案によるテキスタイルデザインを中心に、衣服をはじめ、家具や器、店舗や宿の空間ディレクションなど、日常に寄り添うデザイン活動を行っている。デンマークのKvadrat、スウェーデンのKLIPPANなどのテキスタイルブランドへのデザイン提供、新聞・雑誌の挿画なども手掛ける。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）