開催：2026.5.27

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 10 - 7 [アストロズ]

MLBの試合が27日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するアストロズの先発投手はジェーソン・アレクサンダーで試合は開始した。

1回裏、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-0 HOU、6番 エバン・カーター 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-0 HOU、7番 エセケル・デュラン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 5-0 HOU、1番 ジョク・ピダーソン 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 8-0 HOU

3回表、3番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 TEX 8-3 HOU

3回裏、6番 エバン・カーター 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 9-3 HOU

4回表、9番 シーザー・サラサール カウント1-1から押し出しの死球でアストロズ得点 TEX 9-4 HOU

8回表、3番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 TEX 9-5 HOU、6番 キャメロン・スミス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 TEX 9-6 HOU

8回裏、7番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 10-6 HOU

9回表、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 TEX 10-7 HOU

試合は10対7でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はアストロズのジェーソン・アレクサンダーで、ここまで1勝1敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 11:38:15 更新