開催：2026.5.27

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 1 - 15 [ヤンキース]

MLBの試合が27日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はベイリー・ファルター、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

1回表、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 KC 0-1 NYY、5番 ベン・ライス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 0-2 NYY、6番 アメド・ロサリオ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 KC 0-4 NYY

2回表、8番 アンソニー・ボルピ 5球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 KC 0-5 NYY

3回表、8番 アンソニー・ボルピ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 0-6 NYY、1番 トレント・グリシャム 7球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 KC 0-7 NYY、3番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 0-9 NYY

3回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-9 NYY

5回表、2番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 KC 1-10 NYY

7回表、1番 トレント・グリシャム 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 KC 1-11 NYY

8回表、7番 ジャズ・チザム 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 KC 1-12 NYY、9番 オースティン・ウェルズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 1-13 NYY

9回表、6番 アメド・ロサリオ 8球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 KC 1-15 NYY

試合は1対15でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのベイリー・ファルターで、ここまで0勝2敗0S。ヤンキースのヤーブローにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでロイヤルズは22勝33敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ヤンキースは33勝22敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:48:27 更新