開催：2026.5.27

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が27日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

4回表、4番 コディ・クレメンス 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでツインズ得点 CWS 0-1 MIN、5番 オースティン・マーティン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 CWS 0-2 MIN

8回裏、2番 村上宗隆 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 2-2 MIN

11回表、2番 ブルックス・リー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 CWS 2-5 MIN

11回裏、5番 チェース・マイドロス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 3-5 MIN

試合は3対5でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで1勝1敗2S。負け投手はWソックスのタイラー・デイビスで、ここまで2勝2敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.234となっている。

ここまでWソックスは27勝27敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位。一方ツインズは27勝28敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:48:25 更新