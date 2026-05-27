SUPER EIGHT、令和8年8月8日”超⼋（スーパーエイト）の⽇”に向けて新EP『ダンダーラ』発売決定！新曲「ダンダーラ」の先行配信も発表

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SUPER EIGHTが、8月5日に新EP『ダンダーラ』を発売することが発表された。

■「ダンダーラ」は、SUPER EIGHTが贈る“令和のお祭りソング”の大定番

SUPER EIGHTの新EP『ダンダーラ』は、来たる令和8年8月8日の”超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。

今作には、現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』 CMソング「ダンダーラ」に加え、2025年4月にデジタルリリースされた第一興商『やっぱ、DAMやね！』CMソング「ブチ★I GOT IT」を収録。

新曲「ダンダーラ」は、SUPER EIGHTが贈る“令和のお祭りソング”の大定番とも言える一曲。一度聴いたら忘れられないキャッチーなフレーズと、思わず口ずさみたくなる中毒性を兼ね備えた、みんなで歌って盛り上がれるお祭りソングに仕上がっている。

なお、新曲「ダンダーラ」は、CDの発売に先駆けて、5月28日より各配信サービスにてデジタル配信がスタート。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。オリジナル画像のデザインは全3種となっており、ここでしか手に入らないスペシャルな画像。キャンペーンの詳細は公式HPにて確認しよう。

《歌え！ 喉を鳴らせ！ ダンダーラ！》

聴く人の心を熱くする、底抜けに明るい“SUPER EIGHT流お祭りソング”を、ぜひ体感しよう。

■CDは特典も盛りだくさん

豪華封入特典も用意。初回限定“超”盤、初回限定“八”盤には、それぞれ仕様の異なる“8”Pブックレットと3枚組トレカを封入。通常盤には“8”Pブックレットに加え、初回プレス分のみ、超八大入袋（ぽち袋サイズ）が付属する。

さらに、今回も盛りだくさんのパッケージ内容となっており、その他収録内容の詳細は後日発表予定。全容は未だベールに包まれているものの、SUPER EIGHTの“今”を詰め込んだ、“E”ight“P”artyに期待が高まる内容となっている。

また、ファミクラストア オンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。20年以上の時を共に歩んできたEIGHTERへ向けて、記念すべき“8”づくしのアニバーサリーアイテムが届けられる。“8”Pブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を“8”枚封入。オリジナル“8”円玉ステッカーも付属し、“8.8.8”を存分に楽しめるスペシャル仕様となっている。

加えて、“888”盤にはSUPER EIGHTから “E”IGHTERへの“P”resentとして、オリジナル封入グッズも同梱。ここでしか手に入らない特別アイテムにも注目だ。

“888”盤のその他収録内容の詳細は後日発表予定。令和8年の夏を盛り上げること間違いなしのEP『ダンダーラ』。続報にも注目だ。

■令和8年8月、タワレコカフェがSUPER EIGHT一色に

EP『ダンダーラ』発売決定に合わせて、タワーレコードカフェとのコラボカフェの開催も同時に発表。「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ） ～∞月（はちがつ）のすべてをくだ祭!!!!!～」と題し、“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開される。

カフェメニューには、「キング オブ”焼きそば”」や「マジだぜ？君の八月の全てくれないか？かき氷」など、屋台気分を味わえる

オリジナルフードとドリンクがラインナップ。店内も夏感溢れる装いとなり、SUPER EIGHTらしい遊び心のある楽しさ超満載の空間が展開される予定だ。

また、店内では新曲「ダンダーラ」にちなんだグッズをはじめ、この夏をSUPER EIGHTと楽しめるグッズの販売も決定。こちらの詳細は後日発表される。

食べて、飲んで、楽しめる、“∞月”の魅力が詰まったスペシャルな期間限定カフェ。ファンは要チェックだ。

■リリース情報

2026.05.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ダンダーラ」

https://campaign.supereight-app.jp

2026.08.05 ON SALE

EP『ダンダーラ』

https://infinity-r.jp/s/ifr/news/detail/6865

■関連リンク

「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ） ～∞月（はちがつ）のすべてをくだ祭!!!!!～」特設サイト

https://supereightcafe888.com/

SUPER EIGHT 888特設サイト

https://infinity-r.jp/s/ifr/page/888-supereight

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/