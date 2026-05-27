日経225先物：27日正午＝820円高、6万5920円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比820円高の6万5920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5816.62円に対しては103.38円高。出来高は2万4340枚となっている。
TOPIX先物期近は3942.5ポイントと前日比1ポイント高、現物終値比2.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65920 +820 24340
日経225mini 65920 +820 349845
TOPIX先物 3942.5 +1 35468
JPX日経400先物 35840 +55 2558
グロース指数先物 828 -8 2789
東証REIT指数先物 1795 +2.5 14
株探ニュース
TOPIX先物期近は3942.5ポイントと前日比1ポイント高、現物終値比2.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65920 +820 24340
日経225mini 65920 +820 349845
TOPIX先物 3942.5 +1 35468
JPX日経400先物 35840 +55 2558
グロース指数先物 828 -8 2789
東証REIT指数先物 1795 +2.5 14
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