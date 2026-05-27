　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比820円高の6万5920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5816.62円に対しては103.38円高。出来高は2万4340枚となっている。

　TOPIX先物期近は3942.5ポイントと前日比1ポイント高、現物終値比2.41ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65920　　　　　+820　　　 24340
日経225mini 　　　　　　 65920　　　　　+820　　　349845
TOPIX先物 　　　　　　　3942.5　　　　　　+1　　　 35468
JPX日経400先物　　　　　 35840　　　　　 +55　　　　2558
グロース指数先物　　　　　 828　　　　　　-8　　　　2789
東証REIT指数先物　　　　　1795　　　　　+2.5　　　　　14

株探ニュース