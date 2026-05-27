夕方からは次第に雲が広がる、7月下旬並みの暑さに 熱中症に十分注意を【これからの天気(5月27日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆27日(水)これからの天気
県内は昼過ぎまで日が差して、夕方からは次第に雲が広がるでしょう。
また、日中は北風が強まることもありそうです。
降水確率は20%以下で、各地とも低くなっています。
◆27日(水)の予想最高気温
最高気温は、28～31℃の予想です。
昨日より高く、7月下旬並みのところが多いでしょう。
こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症に十分な注意をしてお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆27日(水)これからの天気
県内は昼過ぎまで日が差して、夕方からは次第に雲が広がるでしょう。
また、日中は北風が強まることもありそうです。
降水確率は20%以下で、各地とも低くなっています。
◆27日(水)の予想最高気温
最高気温は、28～31℃の予想です。
昨日より高く、7月下旬並みのところが多いでしょう。
こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症に十分な注意をしてお過ごしください。