これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆27日(水)これからの天気

県内は昼過ぎまで日が差して、夕方からは次第に雲が広がるでしょう。

また、日中は北風が強まることもありそうです。



降水確率は20%以下で、各地とも低くなっています。



◆27日(水)の予想最高気温

最高気温は、28～31℃の予想です。

昨日より高く、7月下旬並みのところが多いでしょう。



こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症に十分な注意をしてお過ごしください。