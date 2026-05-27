普段は製薬会社や研究機関、検査施設などで稼働している分析計測機器。それがまさか、カプセルトイ売り場で手に入るとは――。

島津製作所監修のもと、分析計測機器を20分の1スケールで精緻にミニチュア化した「島津製作所 手のひら分析ラボ」が、株式会社ターリン・インターナショナルから2026年5月15日より順次発売されています。

一般消費者がじっくり見る機会はほとんどない装置の数々。それを手のひらサイズで楽しめるとあって、研究者や理系層からも熱い視線が注がれています。SNS上では品薄情報が飛び交う中、なんとか入手できたので、実際に組み立ててレビューしてみました。

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■ 大型モールの専門店で発見 狙うは機器と「実験台」

筆者が購入へと向かったのは、近隣の大型ショッピングモール内にあるカプセルトイ専門店。売り切れを心配しつつも、無事に自販機を発見することができました。価格は1回500円（税込）です。

本シリーズをデスクに飾るなら、分析機器を載せるための「実験台」はぜひとも他の機器とセットで引き当てたいところ。祈るような気持ちで計4回カプセルを回した結果、幸運にも重複なしで4種類を入手することができました。

引き当てたのは、液体を使って対象となる成分ごとに分離・検出する（1）液体クロマトグラフ（LC）「Nexera」。分離した成分の質量まで測定できる（2）液体クロマトグラフ質量分析計（LCMS）「LCMS-8060RX」。気体を用いて成分分離と質量測定を行う（3）ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS）「GCMS-QP2050」。そしてこれらを安定して設置するための（6）実験台「Fシリーズ」（島津理化）です。

■ 驚異の20分の1スケール 可動ギミックに作り手の執念を見る

自宅に持ち帰り、さっそく組み立てていきます。カプセルの中には細分化されたパーツとシール、ミニブックが入っており、組み立てる工程そのものにも知的好奇心をくすぐられます。

完成したミニチュアを並べてみると、いずれも細かい部分まで驚くほど丁寧に再現されていることに衝撃を受けます。各機器の複雑な構造や、背面のディテールに至るまで妥協なく作り込まれています。

さらに驚くべきは、単なる固定フィギュアではなく、機器に応じたこだわりのギミックが搭載されている点です。例えば「Nexera」ではサンプルトレイが前後にスライド可動し、「LCMS-8060RX」では大気圧イオン化ユニットが手前に開閉する仕組みが再現されています。実物の運用シーンを徹底的にリサーチした、作り手の凄まじい執念がひしひしと伝わってきます。

■ 実験台に配置した瞬間に広がる本物の「ミニチュアラボ感」

最後に、引き当てた3機の分析機器を、実験台「Fシリーズ」の上へと配置してみます。

一式がカチッと机の上に整列した瞬間、視界は一気に本格的な「ミニチュアラボ」へと変貌しました。無機質ながらも機能美にあふれた佇まいは圧巻の一言。正直なところ、さらに横へ並べて研究棟を拡張したくなり、実験台がもう何個か欲しくなってしまうレベルの引力があります。

分析計測機器は、主に医薬品や食品、環境水などに含まれる微量成分を定量・定性分析し、製品の安全性を担保する装置です。普段の生活でその姿を直接目にする機会はほとんどありませんが、私たちの当たり前で安全な暮らしを支え続けてくれています。

そんな「縁の下の力持ち」をデスクの上で身近に眺めながら、日本の科学技術の最先端に思いを馳せることができる、非常に完成度の高いカプセルトイとなっています。

全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次展開されていますが、すでに売り切れ報告も挙がっている本作。気になる方は見かけたらすぐに確保することをおすすめします。

＜参考・引用＞

ターリンカプセルコレクション「島津製作所 手のひら分析ラボ」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052704.html