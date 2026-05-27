中山秀征、“早めの夏休み”でロンドン満喫 妻との夫婦2ショットに反響「素敵です」「カッケー」
日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）を“早めの夏休み”で休演中のタレント・中山秀征（58）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻と訪れたロンドンでの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「初めてロンドンに」“早めの夏休み”で夫婦旅を満喫する、中山秀征＆妻の夫婦2ショット ※2枚目
中山は「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!!」と報告。「街並みも素敵ですね プラダを着た悪魔、ウキッドどちらも素晴らしい!! これぞエンターテイメント!! 楽しかった」（原文ママ）とつづり、ロンドンの街並みやミュージカル鑑賞の様子など複数枚の写真を投稿した。
投稿には、赤い2階建てバスや劇場前でのショットのほか、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）との2ショットも収められており、夏休みを満喫する様子が伝わってくる。
ロンドンを楽しむ姿に、コメント欄には「素敵で〜す」「ご夫婦でいいですね」「ロンドン楽しんで下さい」「夫婦水入らずですね ひでちゃん楽しんで」「ヒデさん最高です！ロンドン良いですね！」「奥様と海外旅行素敵ですね」「カッケー」などの声が寄せられていた。
【写真】「初めてロンドンに」“早めの夏休み”で夫婦旅を満喫する、中山秀征＆妻の夫婦2ショット ※2枚目
中山は「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!!」と報告。「街並みも素敵ですね プラダを着た悪魔、ウキッドどちらも素晴らしい!! これぞエンターテイメント!! 楽しかった」（原文ママ）とつづり、ロンドンの街並みやミュージカル鑑賞の様子など複数枚の写真を投稿した。
ロンドンを楽しむ姿に、コメント欄には「素敵で〜す」「ご夫婦でいいですね」「ロンドン楽しんで下さい」「夫婦水入らずですね ひでちゃん楽しんで」「ヒデさん最高です！ロンドン良いですね！」「奥様と海外旅行素敵ですね」「カッケー」などの声が寄せられていた。