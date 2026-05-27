【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催時間：11時～21時（最終入場19時59分） 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER 価格： 大人 3,300円～ 小人 1,300円～

スクウェア・エニックスは5月27日、東北新社と共催するドラゴンクエスト40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-」の追加情報を公開した。

2026年5月27日に40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズ。それを記念した本記念展では、没入型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をはじめ、企画や展示、本イベントを記念したオリジナルグッズが多数用意される。

今回公開された追加情報では、シリーズ1作目の開発資料・原画・楽譜の展示に関する情報と、販売予定のオリジナルグッズの詳細が公開された。

40周年記念展示“『ドラゴンクエスト』はこうして生まれた”

【『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』プロモーション映像】

2階 COVER・神殿エリアでは、シリーズ1作目「ドラゴンクエスト」がどのようにして生まれたかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料・鳥山明氏の原画・すぎやまこういち氏の楽譜が展示される。

展示イメージ

会場マップ

「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」でオリジナルグッズを販売！

イベント会場では、本記念展のオリジナルグッズのほか、ドラゴンクエスト40周年の記念グッズの販売が行なわれる。今回、本イベントで冒険を共にする「ホミータ」のぬいぐるみなど、一部オリジナルグッズの情報が公開された。

『ドラゴンクエスト the DIVE』ホミータ ぼうけんぬいぐるみ L \4,500(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』ぼうけんマスコット(全2種)ホミータ/ドラキーとぼうけんのしょ 各\2,400(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』キービジュアルTシャツ(全2種)白/黒 各\3,900(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』にいってきたクッキー \1,500(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』キラキラミラーステッカー(全2種)メタルスライム/はぐれメタル 各\700(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』ゴーレム立体Tシャツ ビッグシルエット \5,830(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』ぼうけんハンドタオル(全2種)ホミータ&ドラキー/キングスライム&スライム 各\1,485(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』モンスター ドットてぬぐい \1,650(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』おどるほうせき 巾着入りキラキラキャンディ \1,980(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』スマホシリコンブレスレット(全4種)キラーパンサー/ゴーレム/キングスライム/モーモン 各\2,420(税込)

『ドラゴンクエスト the DIVE』×うまい棒 コラボひのきの棒 ビッグバッグ(30本入り) \1,500(税込)

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