お家の中をウロウロと歩き回る猫さんの目的は、“本日の寝床選び”で…？なかなか決められず、迷いに迷う姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.9万回再生を突破し、「おしりぷりぷり」「足音可愛すぎる」「いっぱい寝床があるから迷っちゃうよね」といったコメントが寄せられました。

【動画：なかなか寝る場所が決まらない三毛猫→家の中を歩きまわって…想像以上に『真剣に考える光景』】

見られてますよ！

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の「ミケ」ちゃんによる微笑ましい寝床選びの様子。この日、早めに夕食を済ませたミケちゃんは、階段を登りきった場所で背を向けて座っていたのだといいます。

見られているとも知らず、あわあわと興奮したような声を出していたというミケちゃん。物音で気づかれた飼い主さんと2階の部屋に入って爪とぎをしたかと思うと、何やらお喋りをしながら忙しなく歩き始めたそうです。

ミケちゃんの寝床選び

その理由が「どこで寝ようか迷っている」という、とても可愛らしいものだったそう。どうやらミケちゃんはお気に入りの寝床が複数あるようで、廊下を経由して2つのお部屋を行ったり来たり。じっと考えた末、候補の一つである洋服タンスへ向かったといいます。

おそらくミケちゃんのために開けっ放しになっているタンスの中を足場に乗って覗き込むと、プリッとしたお尻と鍵しっぽがたまらなくキュートな後ろ姿があらわに！しかし当のミケちゃんはお気に召さなかったようで、駆け出していったそうです。

迷いに迷って選んだのは…？

その後もミケちゃんは、あーでもないこーでもないとばかりにうにゃうにゃとお喋りしながら、駆け足であっちこっちへ。なかなか決められないようで、飼い主さんのベッドで一緒に寝たいのかと思いきや、それも違ったそう。そしてついに選ばれたのが…。

押し入れというまさかの候補外からの選出だったそうで、驚きとともについ笑ってしまいます。お家のどこも居心地が良すぎるからこそ迷ってしまうのでしょうか。なんとも可愛いミケちゃんなのでした。

投稿には「あわあわ喋ってるの超絶可愛い」「寝床選び放題で嬉しいね！ミケちゃん！」「むちむちボディがたまらん♡」「走り回る姿が可愛いニャ♡」「主さんが昼寝していたら、迷うことはなかったのかもしれませんね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。表情や声や仕草、すべてが可愛いと絶賛されているミケちゃんの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。