捨てられていた子猫を保護して連れ帰った投稿者さま。すると、家で待っていたわんちゃんの母性が爆発してしまい……？あまりに尊い反応がSNSで107万回以上も再生され、コメント欄には「愛しいですね♡」「母親になるって凄いんだね」といった声が寄せられました！

【動画：『捨てられていた赤ちゃん猫』を連れて帰った結果…家にいた柴犬が見せた『まさかの行動』】

捨てられていた子猫を連れ帰ると…

TikTokアカウント「@animalland4」さまに投稿されたのは、まだ小さな子猫と柴犬さんが初めて顔を合わせた日の様子です。

この日、投稿者さまは子猫が捨てられていた現場に遭遇。すぐに保護し、お家に連れ帰ったのだそうです。

お家には、柴犬の「はーちゃん」が住んでいます。さて、突然やってきた小さな白い子猫への反応は……

なんとウェルカムモード！まずはニオイを嗅ぎ、その後、ペロッと子猫を舐めて愛情を示す行動を見せてくれたのだとか！

その後も丁寧にぺろぺろと子猫を毛繕いしていたはーちゃん。どうやら小さな可愛らしい子猫を前に、母性が爆発しているようです！

飼い主さんが手を近づけると…

しばらくはーちゃんのそんな様子を見守っていた飼い主さん。

2匹の微笑ましい光景を見て、愛おしくなった飼い主さんは、そっと子猫に手を伸ばしたのだそう。すると……

何と、はーちゃんに噛み付くふりを見せつけられ、「やめなさいよ！」と怒られてしまったのだとか！これは「ちょっと母性が生まれた」だけにとどまらず、母親のような感覚を抱き始めていそうです（笑）

母性爆発系わんこと子猫の交流に大反響

その後も子猫に手を伸ばそうとすると、はーちゃんに激しく吠えられ叱責されたという飼い主さん。撫でようとすると噛みつかれてしまうほど子猫への母性が爆発してしまったはーちゃんなのでした！

この投稿は、記事執筆時点で107万回も再生されるほど話題になり、コメント欄には「これは尊い！」「可愛すぎる～♡」といった声が寄せられています。

現在は、子猫も「まろ」ちゃんと名付けられ、すくすく大きく育っているとのこと。そんなニャンコとワンコの暮らしは、TikTokアカウント「@animalland4」さまで紹介されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@animalland4」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。