オークスにプレゼンターで登場した倉科カナ

中央競馬のプレゼンターとして登場した女優のシックな姿に、ファンからの賛辞が殺到している。24日に東京競馬場で行われた第87回オークスに出席したのは倉科カナ。レースは今村聖奈騎手が手綱を握るジュウリョクピエロが制覇して話題となったが、大役を終えた倉科は自身のSNSで美しいドレス姿の写真とともに競馬場での思い出をつづり、ファンから多くの反響が寄せられている。

倉科は自身のインスタグラムに5つの写真と動画を公開。倉科はコースを見下ろすスタンドで背中が大きく開いたシックなブラウンのノースリーブロングドレスを身にまとっている。髪を後ろですっきりとまとめ、洗練された大人の魅力を披露。また白い誘導馬4頭の間に挟まれて笑顔を浮かべるカットや、両手で顔を挟んでのピースサインなど多彩な表情を見せている。

「思い出の写真と共に」と題した投稿で「騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました 今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆様、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」とつづり、ファンからは魅力あふれる姿に賛辞が殺到した。

「綺麗すぎかっこいい 見惚れてしまいます素敵」

「綺麗です カナさんが1着」

「寒くなかったですかぁ 大役お疲れさまでした」

「スタイル最高」

「めっちゃ美しい」

「永久保存します！」

オークスは、3歳牝馬クラシックの第2弾となるG1レース。今回、ジュウリョクピエロに騎乗した今村は、JRA所属の女性騎手として初のG1制覇という歴史的なレースでもあった。



（THE ANSWER編集部）